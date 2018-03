Nexans : Arnaud Poupart-Lafarge va quitter le groupe

19/03/2018 | 08:32

Le conseil d'administration de Nexans a été informé que le directeur général du Groupe, Arnaud Poupart-Lafarge, a demandé à quitter la société le plus rapidement possible pour des raisons personnelles.



Le Conseil d'administration a demandé à Arnaud Poupart-Lafarge d'assurer une période de transition jusqu'au 30 septembre 2018 au plus tard, ce qu'il a accepté.



Le Conseil d'Administration, présidé par Georges Chodron de Courcel et en plein accord avec Arnaud Poupart-Lafarge, a demandé à Pascal Portevin, en tant que Directeur Général Délégué, de renforcer ses responsabilités. Il conduira, avec le CEO, la mise en oeuvre du plan stratégique 'Paced for Growth' de Nexans.



Le Conseil d'Administration a décidé de lancer un processus de recrutement interne et externe pour trouver un nouveau Directeur Général le plus rapidement possible.



