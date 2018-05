Nexans : Décryptage AOF du palmarès du SRD à la mi-séance - Jeudi 03 mai 2018 La plus forte baisse

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

(-9,01% à 40,39 euros)Nexans démarre très mal sa séquence 2018-2022 sur laquelle porte le plan "Pace for growth" dévoilé en décembre. Le groupe avait déjà peiné à convaincre du bien-fondé de sa stratégie et l'annonce d'une baisse de 4,6% de son activité au premier trimestre, à 1,028 milliard d'euros, ne devrait pas améliorer la perception du marché. Dans le cadre du plan "Pace for growth", Nexans prévoit une première partie de programme (2018-2019) en croissance organique annuelle de 3%.