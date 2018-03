Nexans :EVOLUTION DE LA GOUVERNANCE

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

EVOLUTION DE LA GOUVERNANCE

Paris La Défense, 18 Mars 2018 - Le Conseil d'administration de Nexans a été informé de la volonté d'Arnaud Poupart-Lafarge, Directeur Général du Groupe, de cesser au plus vite ses fonctions pour des raisons personnelles.

A la demande du Conseil d'administration, Arnaud Poupart-Lafarge a accepté d'assurer une période de transition jusqu'au 30 septembre 2018 au plus tard.

Le Conseil d'administration à l'unanimité a tenu à remercier très chaleureusement Arnaud Poupart-Lafarge pour le travail qu'il a accompli au service du redressement et du développement de Nexans depuis son entrée en fonction en 2014 et pour avoir accepté d'assurer une période de transition managériale.

Le Conseil d'Administration de Nexans, réuni sous la Présidence de Georges Chodron de Courcel ce jour, a demandé, conformément au plan de succession et en plein accord avec Arnaud Poupart-Lafarge, à Pascal Portevin, Directeur Général Adjoint d'accompagner la transition, dans le cadre de responsabilités élargies. Ce dernier poursuivra aux côtés du Directeur Général la mise en oeuvre du plan stratégique « Paced for Growth »

« Le Conseil et moi-même sommes pleinement confiants dans la capacité du Management Board de Nexans à poursuivre la mise en oeuvre du plan stratégique pendant cette période de transition et au-delà. », souligne Georges Chodron de Courcel, Président du Conseil d'Administration de Nexans.

Le Conseil d'administration a décidé de lancer parallèlement un processus de recrutement interne et externe afin de choisir dans les meilleurs délais un nouveau directeur général.

Les analystes et investisseurs sont invités à une conférence téléphonique (en anglais) avec Arnaud Poupart-Lafarge et Pascal Portevin organisée le lundi 19 mars à midi, heure de Paris.

Pour y participer, veuillez composer l'un des numéros suivants et demander "Nexans Conference Call":

De France: +33 (0) 1 71 23 01 07

D'autres pays européens: +44 1296 480 180

Des États-Unis: +1 718 354 1176

Code de confirmation: 207 997 67#

