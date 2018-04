Nexans : La gamme de câbles Nexans TITANEX® évolue pour supporter des températures allant jusqu’à 90°C

Nexans a encore développé sa gamme TITANEX ® de câbles élastomères souples basse tension H07RN-F pour leur permettre de fonctionner à la température jusqu'à 90°C à l'âme (dans le cas d'installations fixes et protégées).

Paris La Défense, le 17 avril 2018 - Les câbles élastomères sont largement utilisés dans les applications les plus diverses : machines-outils, générateurs, fabrication, chantiers, grues… mais aussi dans l'événementiel. Le câble devant s'adapter à différents environnements (intérieurs ou extérieurs, fixes ou mobiles, temporaires ou permanents), sa robustesse et sa fiabilité sont primordiales. Afin de renforcer davantage la robustesse et la fiabilité de ces câbles, Nexans a fait évoluer sa gamme TITANEX® de câbles élastomères souples basse tension (BT) pour en faire les premiers modèles H07RN-F fonctionnant à la température jusqu'à 90°C à l'âme (dans le cas d'installations fixes et protégées).

Nexans a amélioré la stabilité, la souplesse, la durabilité et la tenue thermique de la gamme TITANEX® qui sont aujourd'hui parmi les plus robustes sur le marché, bénéficiant d'une résistance élevée aux vibrations et à l'abrasion. De fait, des tests internes montrent que les produits TITANEX® peuvent résister à jusqu'à cinq fois les 30 000 cycles continus exigés par la norme H07RN-F.

Les câbles de cette gamme se prêtent à des applications allant jusqu'à 1 KV dans des installations fixes et protégées en conformité avec la norme H07RN-F applicable aux câbles élastomères. Les câbles TITANEX® permettent ainsi aux installateurs et opérateurs de remplacer plusieurs types de câbles par un seul, dans des environnements basse ou haute température.

La dernière génération en date de TITANEX® se caractérise également par un marquage de section de plus grande dimension facilitant l'identification et la pose. Sa résistance a également été améliorée pour permettre d'identifier clairement et de réutiliser les câbles sans dégradation.

Les câbles TITANEX® répondent à la classification Eca du règlement sur les produits de construction (RPC) et sont produits par Nexans France sur son site de Bohain, France.

Pour en savoir plus, découvrez la vidéo Nexans TITANEX® : Made to survive.