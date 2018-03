Nexans : La valeur du jour à Paris - NEXANS en forte baisse après le départ inattendu de son directeur général

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Nexans (-7,6% à 40,95 euros) signe la plus forte baisse du SRD après l'annonce du départ prochain de son directeur général. Nommé le 15 mai 2014, Arnaud Poupart-Lafarge a souhaité "cesser au plus vite ses fonctions pour des raisons personnelles" tout en acceptant d'assurer une période de transition jusqu'au 30 septembre 2018 au plus tard. Conformément au plan de succession à la tête de Nexans, le Conseil d'administration a demandé à Pascal Portevin, Directeur général adjoint, d'accompagner la transition dans le cadre de responsabilités élargies.Enfin, le Conseil d'administration de Nexans a décidé de lancer parallèlement un processus de recrutement interne et externe afin de choisir dans les meilleurs délais un nouveau directeur général.Un changement de gouvernance à la tête d'une société cotée, surtout lorsqu'il n'est pas prévu comme c'est le cas pour Nexans ce matin, crée toujours de l'incertitude. Outre la personnalité du futur patron du fabricant de câbles, les investisseurs ne peuvent s'empêcher de s'interroger sur le futur de la stratégie. Chez Nexans, Arnaud Poupart-Lafarge a dévoilé mi-décembre son plan stratégique "Paced for Growth" qui doit conduire le groupe sur la période 2018-2022.Nexans souhaite accroître ses revenus de 25% à l'horizon 2022 sur la base de son périmètre actuel d'activités. Dans le même temps, son Ebitda devrait augmenter d'environ 50% pour atteindre environ 600 millions d'euros et son ROCE (rentabilité des capitaux employés) est attendu au-dessus de 15%. Cela devrait permettre au groupe de saisir des options de croissance externe pour des revenus supplémentaires de 1,5 à 2 milliards d'euros, tout en maintenant un bilan sain.Concernant le bilan d'Arnaud Poupart-Lafarge, le plan "Nexans in motion" achevé l'année dernière a permis au fabricant de câbles de renouer avec les bénéfices et le dividende dès 2016. Outre l'amélioration des résultats, ce programme s'est également traduit par une forte baisse de la base de coûts du groupe, lui redonnant des marges de manœuvre. En revanche, en termes de capitalisation boursière, le cours atteint aujourd'hui quasiment celui auquel cotait Nexans le 15 mai 2014...