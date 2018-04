Nexans : Mise à disposition des documents préparatoires a l’assemblée générale mixte des actionnaires du 17 mai 2018 et date de paiement du dividende

Paris La Défense, le 4 avril 2018 - Les actionnaires de Nexans sont invités à participer à l'Assemblée générale mixte qui se tiendra le 17 mai 2018 à 14 heures 30, au Centre de Conférences Cœur Défense - Amphithéâtre Hermès, 110 Esplanade du Général de Gaulle, 92400 Courbevoie, France.

L'avis préalable à cette réunion a été publié au Bulletin des Annonces Légales et Obligatoires (BALO) le 4 avril 2018. Il inclut le projet d'ordre du jour et du texte des résolutions ainsi que les modalités de participation et de vote à l'Assemblée. L'avis de convocation sera publié au Bulletin des Annonces Légales et Obligatoires (BALO) le 27 avril 2018.

Les documents et renseignements relatifs à cette Assemblée sont tenus à la disposition des actionnaires dans les conditions légales et réglementaires. Ils sont accessibles sur le site internet de Nexans à la rubrique www.nexans.com/ag2018.

Le Conseil d'Administration de Nexans a décidé de proposer à l'Assemblée Générale mixte des actionnaires du 17 mai 2018 le versement d'un dividende de 0,70 euro par action au titre de l'exercice 2017. Sous réserve de l'approbation par l'Assemblée, le calendrier du paiement du dividende sera le suivant :

Date de détachement (ex date) : 22 mai 2018,

Date de paiement : 24 mai 2018.

Calendrier financier

3 mai 2018 : Information financière du premier trimestre 2018

17 mai 2018 : Assemblée Générale des Actionnaires

26 juillet 2018 : Résultats du premier semestre 2018