Nexans : Nexans renforce son Management Board en ligne avec son plan stratégique « Paced for Growth »

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Nexans renforce son Management Board

en ligne avec son plan stratégique « Paced for Growth »

Nexans a nommé Dirk Steinbrink au poste nouvellement créé de Directeur technique (Chief Technology Officer) avec pour mission de renforcer le leadership industriel de Nexans en matière d'innovation

Vincent Dessale rejoint le Management Board de Nexans et prend la tête du groupe Systèmes Sous-marins et Terrestres





Paris La Défense, le 1er mars 2018 - A l'appui de sa stratégie d'entreprise 2018-22 « Paced for Growth » qui met un accent particulier sur l'innovation, Nexans a nommé son premier CTO (Chief Technical Officer) au sein du Management Board. Cette nouvelle fonction sera occupée par Dirk Steinbrink, jusqu'ici Directeur général du groupe Câbles Haute Tension et Sous-marins de Nexans. En succèdant à Dirk Steinbrink, Vincent Dessale est nommé au Management Board de Nexans en tant que Directeur du groupe Systèmes Sous-marins et Terrestres.

L'innovation et la technologie au coeur du plan quinquennal de Nexans

Nexans a élaboré son plan stratégique « Paced for Growth » avec l'ambition de s'affirmer comme leader des solutions avancées de câblage et de connectique. Cela implique notamment l'ambition du Groupe d'élargir le périmètre de Nexans au-delà des produits et solutions actuels pour y inclure de nouveaux vecteurs de croissance tout en accélérant la rapidité de leur commercialisation (« speed to market »).

Dans son rôle de CTO de Nexans, Dirk Steinbrink supervisera le Groupe Technologie & Innovation ainsi que des unités d'accélération focalisées sur le développement d'opportunités de marché prometteuses, telles que l'Internet des objets (IoT), les Smart Cities et la mobilité électrique.

Dirk Steinbrink a occupé la fonction de Directeur général du groupe Câbles Haute Tension et Sous-marins de Nexans ces sept dernières années et possède plus de 20 ans d'expérience dans l'industrie du câble. Il est titulaire d'un doctorat en génie électrique haute tension de l'Université de Wuppertal en Allemagne.

Focus continu sur les Systèmes Sous-marins et Terrestres

Nexans a créé le groupe Systèmes Sous-marins et Terrestres au sein du segment de marché Haute Tension & Projets. Le segment se focalise désormais sur les interconnexions sous-marines, les parcs éoliens offshore, les projets haute tension (HT) ainsi que les solutions intelligentes destinées aux applications pétrolières et gazières, notamment les ombilicaux et les systèmes de chauffage électrique direct (DEH) pour les conduites sous-marines.

Fort d'une riche expérience dans le secteur, Vincent Dessale est chargé de mener le groupe Systèmes Sous-Marins et Terrestres de Nexans, avec pour mission d'aider les clients à déterminer le système de câble adapté à leurs défis en termes d'efficacité et de fiabilité et à les accompagner depuis l'initiation d'un projet (conception, ingénierie, financement, gestion des actifs) à son aboutissement (gestion des systèmes).

Jusqu'à présent, Vincent Dessale était Directeur de l'activité HT Sous-Marine de Nexans, aujourd'hui intégrée au nouveau groupe Systèmes Sous-Marins et Terrestres. Il a rejoint Nexans en 2001 et compte sept années d'expérience dans l'exécution de projets de câbles HT et sous-marins.2

Le Management Board de Nexans est présidé par le Directeur Général du Groupe, Arnaud Poupart-Lafarge. Aux côtés de Dirk Steinbrink et Vincent Dessale, le Management Board est composé de:

Nicolas Badré, Directeur Financier

Anne-Marie Cambourieu, Directeur des Ressources Humaines, de la Communication et de la Responsabilité Sociétale et Environnementale

Benjamin Fitoussi, Directeur Général MERA (Moyen-Orient, Russie, Afrique) et du Business Group Solutions et Projets Industriels

Christopher Guerin, Directeur Général Europe et des Business Groups Telecom/Datacom et matériels de raccordement d'énergie

Pascal Portevin, Directeur Général Adjoint, en charge de l'International et des Opérations









(ang.) Parés pour la croissance Pour découvrir l'intégralité des biographies de Dirk Steinbrink et Vincent Dessale, cf. Annexe ci-dessous

Annexe - Bios

Dirk Steinbrink

Directeur technique

Dirk Steinbrink est Directeur technique en charge de la fonction Groupe Technologie & Innovation, ainsi que des projets prometteurs de type start-up, qui seront organisés en Unités d'accélération.

Avant d'être nommé Directeur technique de Nexans, Dirk Steinbrink a été Directeur Général Business Group Haute Tension et Câbles Sous-Marins. Jusqu'au 1er juin 2011, Dirk Steinbrink occupait le poste de Directeur de l'Activité Haute Tension terrestre de Nexans. En 2007 et 2008, il a officié en tant que Directeur général d'Harting Electric, entreprise à capitaux privés basée en Allemagne. Avant d'être nommé Directeur de l'unité d'Hanovre de Nexans en 2004, Dirk Steinbrink a occupé différents postes à responsabilités au niveau de la direction et de la Ligne de produits à Hanovre de 1999 à 2006. Il a rejoint Alcatel Câbles en 1998 en tant que Directeur de la Gestion de projets et de l'Export à Hanovre.

Dirk Steinbrink possède un doctorat en ingénierie électrique haute tension de l'Université Bergische de Wuppertal (Allemagne).

Vincent Dessale

Directeur Général du Business Group Subsea and Land Systems

Vincent Dessale a commencé sa carrière en 1989 chez Coca-Cola et STEF-TFE. Il y a occupé différents postes, de la Supply Chain aux Ventes & Marketing en passant par la Gestion de projet. En 1997, il est nommé Directeur Général d'une filiale de STEF-TFE en Espagne. Il rejoint Nexans en 2001 en qualité de Directeur Logistique Europe pour l'activité fils émaillés. Il a occupé différents postes clés en Europe et en Asie-Pacifique avant d'être nommé Directeur industriel Haute Tension et Câbles sous-marins en 2011. En 2013, il est Directeur des Opérations de l'activité Haute Tension sous-marine. En 2014, Vincent Dessale devient Directeur des Activités Haute Tension sous-marine avant de prendre également, en 2017, la responsabilité de la nouvelle entité Systèmes d'Énergie Sous-Marins (SES), qui couvre les segments Énergie et Pétrole & Gaz Sous-Marins.

Vincent Dessale est diplômé de l'Université Aix-Marseille (France).

A propos de Nexans

Leader mondial des solutions de câblage et de connectivité avancées, Nexans donne de l'énergie à la vie par une large gamme de produits de haute qualité et des services novateurs. Depuis plus d'un siècle, Nexans se démarque par sa capacité d'innovation qui lui permet de tracer aux côtés de ses clients un avenir plus sûr, plus intelligent et plus fructueux.

Aujourd'hui acteur de la transition énergétique et de la croissance exponentielle du volume des données, le groupe Nexans accompagne ses clients dans quatre principaux domaines d'activités : Bâtiment et Territoires (notamment les équipements, les réseaux intelligents, l'e-mobilité), Haute Tension & Grands Projets (notamment les fermes éoliennes offshore, les interconnexions sous-marines, la haute tension terrestre), Télécommunications & Données (notamment la transmission de données, les réseaux de télécommunications, les centres de données géants (hyperscale), les solutions de câblage LAN) et Industrie & Solutions (notamment les énergies renouvelables, les transports, le secteur pétrolier et gazier, l'automatisation).

La Responsabilité Sociale d'Entreprise est au coeur des principes appliqués par Nexans dans ses activités et ses pratiques internes. En 2013, Nexans est devenu le premier acteur de l'industrie du câble à créer une Fondation d'entreprise destinée à soutenir des actions en faveur de l'accès à l'énergie pour les populations défavorisées à travers le monde. L'engagement du Groupe en faveur du développement de câbles éthiques, durables et de haute qualité sous-tend sa participation active à diverses associations majeures du secteur telles que Europacable, la National Electrical Manufacturers Association (NEMA), la Fédération Internationale des Fabricants de Câbles (ICF), ou le Conseil international des grands réseaux électriques (CIGRÉ) pour n'en mentionner que quelques-unes.

Fort d'une présence industrielle dans 34 pays et d'activités commerciales dans le monde entier, Nexans emploie près de 26 000 personnes. En 2017, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 6,4 milliards d'euros.

Nexans est coté sur le marché Euronext Paris, compartiment A.

Pour plus d'informations, consultez le site www.nexans.com et suivez-nous sur : Twitter | LinkedIn | YouTube | Facebook

