Nexans : déclaration hebdomadaire des transactions sur actions propres du 9 Avril au 13 Avril 2018

Déclaration des transactions sur actions propres Période : Du 9 Avril 2018 au 13 Avril 2018 Emetteur : Nexans Catégorie : Actions propres Conformément à la réglementation relative aux rachats d'actions, Nexans déclare ci-après les transactions sur actions propres réalisées du 9 avril 2018 au 13 avril 2018. Ces transactions ont été réalisées sur le marché réglementé d'Euronext Paris dans le cadre du descriptif du programme de rachat publié le 7 juillet 2017 sur le site de la société (www.nexans.com) et dans le cadre d'un mandat discrétionnaire exécuté par un prestataire de services d'investissement en vertu duquel Nexans ne peut influencer les décisions concernant la date, le prix et le nombre d'actions achetées. Nom de l'émetteur Code identifiant de l'émetteur (code LEI) Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre de titres) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition Code identifiant marché NEXANS 969500Z9PEC3LFONI149 2018,04,09 FR0000044448 5700 41,1663 XPAR NEXANS 969500Z9PEC3LFONI149 2018,04,10 FR0000044448 5400 41,2748 XPAR NEXANS 969500Z9PEC3LFONI149 2018,04,11 FR0000044448 5400 41,4257 XPAR NEXANS 969500Z9PEC3LFONI149 2018,04,12 FR0000044448 5500 40,9106 XPAR NEXANS 969500Z9PEC3LFONI149 2018,04,13 FR0000044448 5500 42,0917 XPAR TOTAL 27 500 41,3725

