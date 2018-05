Nexans : dernière livraison pour le détroit de Belle Isle

14/05/2018 | 10:41

Nexans annonce la livraison de la dernière longueur de câble pour la ligne électrique CCHT sous-marine à travers le détroit de Belle Isle au Canada.



Le projet d'une durée de six ans portant sur la création d'une liaison de 350 kV à travers le détroit de Belle Isle s'est achevé avec la livraison de la dernière longueur de câble de rechange.



Il s'agit de trois longueurs de câbles sous-marins intégrant un élément de fibre optique, ainsi que de câbles souterrains servant pour la ligne terrestre de part et d'autre du détroit.



Les câbles sous-marins ont été posés à des profondeurs d'eau allant jusqu'à 110 m par le navire câblier du Groupe, le C/S Nexans Skagerrak.



Peggy Aasheim, responsable du projet pour Nexans, commente : ' L'un des principaux défis que nous avons dû relever dans cette région reculée a été la glace de mer ainsi que la densité de la brume et les basses températures. C'est grâce aux capacités d'ingénierie et d'installation de Nexans que le projet a pu être mené à bien sans problèmes. '



