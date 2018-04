Nexans : évolution des câbles Nexans TITANEX

17/04/2018 | 10:26

Le groupe annonce une évolution de la gamme de câbles Nexans TITANEX pour supporter des températures allant jusqu'à 90°C.



Les câbles élastomères sont largement utilisés dans les applications les plus diverses : machines-outils, générateurs, fabrication, chantiers, grues... mais aussi dans l'événementiel.



Nexans a amélioré la stabilité, la souplesse, la durabilité et la tenue thermique de la gamme TITANEX.



Les câbles TITANEX permettent ainsi aux installateurs et opérateurs de remplacer plusieurs types de câbles par un seul, dans des environnements basse ou haute température.



Les câbles TITANEX répondent à la classification Eca du règlement sur les produits de construction (RPC) et sont produits par Nexans France sur son site de Bohain, France.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.