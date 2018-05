Nexans : livre la dernière longueur de câble pour la ligne électrique CCHT sous-marine à travers le détroit de Belle Isle au Canada

Nexans a mené à bien la livraison de la ligne électrique du détroit de Belle Isle, dans le cadre du projet Lower Churchill dans l'est du Canada.

Le projet d'une durée de six ans portant sur la création d'une liaison de 350 kV à travers le détroit de Belle Isle s'est achevé avec la livraison de la dernière longueur de câble de rechange.

Paris La Défense, le 14 mai 2018 - Nexans a achevé la réalisation d'un projet d'une durée de six ans portant sur la conception, la fabrication, la fourniture et la pose d'une centaine de kilomètres de câbles et d'accessoires sous-marins CCHT (courant continu haute tension) destinés à l'interconnexion de Nalcor Energy, qui relie la péninsule du Labrador et l'île de Terre-Neuve, au Canada. Le projet est arrivé à son terme avec la livraison par Nexans de la dernière longueur de câble de 2,3 km, constituant une pièce de rechange prête à l'emploi.

Un chef d'œuvre d'ingénierie et d'installation

Les câbles 350 kV CCHT utilisés pour le projet sont fabriqués selon le modèle éprouvé de Nexans, imprégné de masse. Il s'agit de trois longueurs de câbles sous-marins intégrant un élément de fibre optique, ainsi que de câbles souterrains servant pour la ligne terrestre de part et d'autre du détroit. Tous sont accompagnés des accessoires correspondants (jonctions, pièces de rechange, extrémités). Les câbles sous-marins ont été posés à des profondeurs d'eau allant jusqu'à 110 m par le navire câblier du Groupe, le C/S Nexans Skagerrak.

Peggy Aasheim, responsable du projet pour Nexans, commente : « Le projet du détroit de Belle Isle est une opération de grande envergure qui a mobilisé nos équipes hautement qualifiées dans les domaines les plus divers, en particulier l'installation en mer et à terre. L'un des principaux défis que nous avons dû relever dans cette région reculée a été la glace de mer ainsi que la densité de la brume et les basses températures. C'est grâce aux capacités d'ingénierie et d'installation de Nexans que le projet a pu être mené à bien sans problèmes. »

Le câble de rechange est stocké sur un touret sur le front de mer de Corner Brook, sur la côte ouest de l'île de Terre-Neuve.

L'interconnexion marine traversant le détroit de Belle Isle est un élément clé dans l'ensemble du projet Lower Churchill, qui comprend la construction d'une centrale hydroélectrique de 824 MW et plus de 1600 km de lignes de transport d'électricité à travers la province.

Les câbles CCHT de 350 kV ont été fabriqués par Nippon High Voltage Cable Corporation (NVC), le site de Nexans à Tokyo, Japon.