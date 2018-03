Nexans : nomination d'un CTO

01/03/2018 | 10:53

Nexans annonce avoir nommé son premier CTO (Chief Technical Officer) au sein du Management Board, nouvelle fonction qui sera occupée par Dirk Steinbrink, jusqu'ici directeur général du groupe câbles haute tension et sous-marins de Nexans.



Dans son rôle de CTO, il supervisera le groupe technologie & innovation ainsi que des unités d'accélération focalisées sur le développement d'opportunités de marché prometteuses, telles que l'Internet des objets (IoT), les Smart Cities et la mobilité électrique.



En succèdant à Dirk Steinbrink, Vincent Dessale est nommé au management Board de Nexans en tant que directeur du groupe systèmes sous-marins et terrestres, créé au sein du segment de marché haute tension et projets.



