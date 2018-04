Nexans : va fournir des ombilicaux et accessoires pour le projet Mad Dog 2 de BP dans le Golfe du Mexique

Nexans Norvège va fournir des ombilicaux et accessoires statiques et dynamiques dans le cadre du développement d'un champ pétrolier et gazier en eaux profondes aux Etats-Unis.

Le projet s'inscrit dans le contrat-cadre de cinq ans signé entre BP et Nexans pour la fourniture au niveau mondial de câbles ombilicaux et de chauffage électrique direct

Paris La Défense, le 26 avril 2018 - En 2025, les Etats-Unis devraient représenter jusqu'à 80 % de l'augmentation de l'offre mondiale de pétrole[1]. Cette croissance stimule le développement de nouveaux gisements offshores en eaux de plus en plus profondes. BP, l'un des principaux producteurs pétroliers et gaziers dans le pays, a choisi Nexans pour la fourniture d'ombilicaux destinés à la Phase 2 du champ offshore Mad Dog dans le Golfe du Mexique.

Les ombilicaux et accessoires statiques et dynamiques Nexans installés à plus de 2 000 mètres de profondeur

Le projet Mad Dog 2 porte sur le développement d'un champ pétrolier et gazier en eaux profondes situé dans la zone Southern Green Canyon du Golfe du Mexique, à un peu plus de 300 km au sud de la Nouvelle-Orléans en Louisiane. BP a découvert le champ Mad Dog Field en 1998, et celui-ci demeure l'un des plus vastes gisements trouvés dans la région.

Dans le cadre du contrat existant de cinq ans, BP a commandé à Nexans des ombilicaux et accessoires statiques et dynamiques qui seront déployés à des profondeurs d'eau comprises entre 1 280 et 2 160 m environ afin de raccorder le champ à la plate-forme de production flottante. Les travaux comprennent trois systèmes différents d'ombilicaux intégrant des services hydrauliques, de données et de fibre optique.

Winifred Patricia Johansen, responsable du développement pour le groupe Systèmes Sous-marins et Terrestres de Nexans, commente : « Nous sommes résolument engagés à développer des solutions durables dans un environnement soumis à une forte concurrence et, au cours des années, nous avons exécuté de nombreux projets aux côtés de BP, notamment dans le Golfe du Mexique. Ce contrat confirme la confiance placée par BP dans Nexans et nous nous réjouissons à la perspective d'une nouvelle collaboration couronnée de succès dans le cadre du projet Mad Dog 2. »

Les éléments électriques et en fibre optique seront fabriqués par l'usine de Nexans Norvège à Rognan en Norvège, tandis que les ombilicaux seront conçus, fabriqués et testés dans le site spécialisé de Nexans Norvège à Halden, également en Norvège.