Nexans : objectif de cours à la baisse pour Oddo

07/05/2018 | 13:01

Oddo indique ce lundi abaisser son objectif de cours à 40 euros, contre 48 euros précédemment. Il maintient son opinion Neutre.



La semaine dernière, Nexans a publié des comptes trimestriels témoignant d'une décroissance organique (-4,6%) du chiffre d'affaires des trois premiers mois de l'année, à cours des métaux constants.



'Sur la base d'une moindre croissance organique (vs +3%) et d'un effet change défavorable d'environ 3%, notre estimation de chiffre d'affaires [pour l'exercice en cours] ressort à 4,4 milliards d'euros, revue en baisse de 6,5%. Notre estimation de ROC ressort ainsi à 243 millions, révisée en baisse de 16% (vs 290 millions préalablement) traduisant une baisse de 11% YoY pour retrouver les niveaux de 2016', analyse le broker.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.