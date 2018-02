NEXITY : POURSUIT LA DYNAMISATION DE SES SERVICES SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE AVEC L’ARRIVÉE DE SON CONCEPT D’AGENCE CONNECTÉE DANS LE CENTRE-VILLE DE TOULOUSE

Nexity continue de développer son réseau d'agences connectées et s'installe au cœur de la Métropole toulousaine. Inaugurée ce jour au 18 rue Ozenne, en présence de Jean-Luc Moudenc Maire de Toulouse, et de Jean-Philippe Ruggieri, Directeur général délégué de Nexity, cette nouvelle adresse illustre l'engagement du Groupe à anticiper les nouveaux usages de ses clients, et les accompagner au mieux dans leur projet immobilier. Le développement confirmé du concept d'agence connectée (désormais au nombre de 10 dans les grandes métropoles du territoire) reflète la transformation du Groupe en plateforme de services à l'immobilier et sa mobilisation pour mettre en place, sur tout le territoire, des organisations plus agiles au profit de ses clients.

Un concept national avec une très forte empreinte locale

Avec son concept d'agence connectée, Nexity anticipe les usages immobiliers et styles de vie de demain en proposant dans un seul et même lieu, l'ensemble de ses expertises : l'immobilier neuf et ancien, la gestion locative et le syndic de copropriété.

Les experts Nexity connaissent toutes les spécificités du marché local, des différents quartiers de Toulouse et de la région. Dans l'agence connectée, ils s'appuient sur un dispositif digital de pointe pour satisfaire l'ensemble des besoins du client et faciliter son expérience chez Nexity.

Une nouvelle expérience immobilière à Toulouse

L'agence connectée Nexity du 18 rue Ozenne, est un espace innovant, en rupture avec les agences immobilières traditionnelles. Son dispositif digital est unique sur le marché de l'immobilier, il est intuitif et facilite les échanges entre nos experts et leurs clients. Déployé à l'extérieur et à l'intérieur de l'agence connectée de Toulouse, ce dispositif comprend notamment un écran tactile, une borne Kineti avec notre configurateur pour l'ensemble de nos opérations de logements neufs en cours, et un écran vitrine permettant de présenter nos actualités et nouveautés.