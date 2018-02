NEXITY : affiche des résultats 2017 supérieurs à ses objectifs

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Nexity a publié au titre de 2017 un résultat net part du groupe de 186 millions d'euros, en hausse de 33% et un Ebitda de 368 millions d'euros, en progression de 21%. Le numéro un de la promotion immobilière résidentielle en France a aussi présenté un résultat opérationnel courant en progression de 20% à 321 millions d'euros alors qu'il tablait sur un ROC supérieur à 300 millions d'euros. Il affiche ainsi une rentabilité opérationnelle courante en amélioration de 40 points de base à 9,1%, ses revenus ayant augmenté de 14% à 3,5 milliards d'euros.Dans l'immobilier résidentiel, le groupe revendique 21 372 réservations, dont 18 3512 réservations de logements neufs en France, en hausse de 15% en volume et de 21% en valeur (soit 14,1% de part de marché). En immobilier d'entreprise : 402 millions d'euros de prises de commandes ont été comptabilisées." Nexity a, en 2017, battu tous les records et dépassé ses objectifs initiaux, commerciaux et financiers ", s'est félicité son PDG, Alain Dinin.Au 31 décembre 2017, l'endettement net a atteint 343 millions d'euros contre 317 millions d'euros au 31 décembre 2016.Cette année, le numéro un de la promotion immobilière résidentielle en France vise un chiffre d'affaires et un Ebitda en croissance d'environ 10%.Nexity a précisé que l'objectif précédemment communiqué, d'atteindre un résultat opérationnel courant d'au moins 325 millions d'euros en 2018 est désormais remplacé par un objectif d'Ebitda attendu d'environ 485 millions d'euros pour 2018 (qui doit être comparé avec un Ebitda de 448 millions d'euros en 2017 retraité avec l'application des nouvelles normes comptables).Sur le marché français de l'immobilier résidentiel, Nexity anticipe la poursuite de la progression de sa part de marché. Celui-ci est anticipé en léger repli mais restant à un niveau élevé : 120.000/125.000 réservations attendues en 2018. Il cible aussi des prises de commandes en immobilier d'entreprise de 400 millions d'euros.Nexity a aussi dévoilé une augmentation du dividende par action payé en 2018 à 2,50 euros et à au moins 2,50 euros payés en 2019.Le groupe présentera son nouveau plan stratégique à moyen terme (2018-2020) en juin 2018 à l'occasion d'une journée investisseurs.