NEXITY : lance une ORNANE de 180 millions d'euros

Nexity a annoncé le lancement d'une émission d'Obligations à option de Remboursement en Numéraire et/ou en Actions Nouvelles et/ou Existantes (ORNANE) à échéance 2 mars 2025, d'un montant nominal d'environ 180 millions d'euros. Le produit net de l'émission sera utilisé pour répondre aux besoins de financement généraux du groupe immobilier. La valeur nominale unitaire des obligations fera ressortir une prime d'émission comprise entre 30% et 37,5% par rapport au cours de l'action Nexity.Elles porteront intérêt à un taux nominal annuel compris entre 0,000% et 0,375% payable semestriellement les 2 mars et 2 septembre de chaque année (ou le jour ouvré suivant si cette date n'est pas un jour ouvré) avec une première date de paiement d'intérêt le 3 septembre 2018.Les obligations seront émises au pair au plus tard le 2 mars 2018, date prévue de règlement-livraison des obligations et seront remboursées au pair le 2 mars 2025 (ou le jour ouvré suivant si cette date n'est pas un jour ouvré).La fixation des modalités définitives des obligations est prévue aujourd'hui.Elles pourront faire l'objet d'un remboursement anticipé au gré de la société, sous certaines conditions.