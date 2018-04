NEXITY : le chiffre d'affaires a augmenté de 4,1% au premier trimestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Nexity a enregistré au premier trimestre 2018 un chiffre d'affaires de 688,3 millions d'euros, en progression de 4,1%. Dans le détail, le chiffre d'affaires du pôle Client Particulier s'élève à 603 millions d'euros, en hausse de 7%, et celui du pôle Client Entreprise s'élève à 85 millions d'euros, en baisse de 12%. Le carnet de commandes de Nexity à fin mars 2018 s'établissait à un niveau de 4,042 milliards d'euros, en progression de 1% par rapport à fin décembre 2017 et représente l'équivalent de 18 mois d'activité de promotion de Nexity."Compte tenu d'un volume important de programmes à démarrer en travaux, la croissance du chiffre d'affaires (+4% sur le premier trimestre 2018) s'accélérera au cours des prochains trimestres. Nexity confirme l'ensemble des objectifs et perspectives donnés au marché pour 2018", a indiqué son PDG Alain Dinin.