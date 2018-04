Nexity : confirmation des objectifs annuels

25/04/2018 | 18:48

Nexity a fait état ce mercredi après la clôture d'un chiffre d'affaires de 688 millions d'euros au titre du premier trimestre de son exercice, en croissance de 4% sur un an.



La contribution de la division 'Client particulier' a crû de 7% par rapport aux 3 premiers mois de 2017 pour atteindre 603 millions d'euros. Celle du pôle 'Client entreprise' a en revanche diminué de 12% à 85 millions.



Le carnet de commandes affiche quant à lui une progression de 1% par rapport à son niveau de fin décembre à environ 4,04 milliards d'euros au 31 mars. Il représente l'équivalent de 18 mois d'activité de promotion de Nexity.



Le groupe a reconduit l'ensemble de ses prévisions 2018 et continue donc d'ambitionner un chiffre d'affaires et un EBITDA en croissance d'environ 10%.





