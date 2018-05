Nexity : démarre un projet de parc d'activités à Saint-Priest

18/05/2018 | 08:17

Nexity annonce la pose, au début du mois, de la première pierre du parc d'activités ACT'Y - URBAN'EAST, opération lancée en blanc par le groupe immobilier pour poursuivre l'aménagement du territoire économique de Saint-Priest, près de Lyon.



Le Parc URBAN'EAST, de 38 hectares de terrain, développera à terme 138.000 m² d'activités mixtes, avec des locaux divisibles et adaptés à la demande d'entreprises de toutes tailles, comprenant des bureaux et des services tels qu'une crèche et un restaurant inter-entreprises.



'Le travail des équipes de Nexity et des services de la Ville de Saint-Priest et de la Métropole du Grand Lyon a notamment permis de mettre en place les mesures nécessaires suite à la découverte d'espèces protégées', précise l'entreprise.



