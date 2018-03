NEXT : les résultats baissent, le dividende stagne

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Next a dévoilé un bénéfice imposable de 726,1 millions de livres sterling, en baisse de 8,1%, au titre de son exercice 2017/2018. Le distributeur britannique avait relevé début janvier son objectif de 717 à 725 millions de livres. Le chiffre d'affaires de Next a baissé de son côté de 0,5% à 4,117 milliards de livres : ses ventes en magasins ont reculé de 7,9% tandis que son activité en ligne a bondi de 9,2%. Next va proposer un dividende stable de 158 pence par action.Pour l'exercice 2018-2019, Next prévoit une baisse de 2,9% de son bénéfice imposable, à 705 millions de livres, et une croissance de 1% de ses ventes.