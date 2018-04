NEXT 15 : tous les voyants sont au vert

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Next 15 a vu son bénéfice imposable progresser de 21% en 2018 (exercice clos fin janvier) pour atteindre 29,3 millions de livres sterling. Le groupe anglais de communication a également dévoilé un bénéfice opérationnel de 30 millions de livres, en hausse de 20%. Il a représenté 15,3% (+0,7 point) d'un chiffre d'affaires de 196,8 millions de livres. Ce dernier a progressé de 15% en 2017. En organique, les revenus de Next 15 ont progressé de 5,2%. Le groupe britannique versera un dividende de 6,30 pence par action, bonifié de 20%.Concernant ses perspectives, Next 15 a indiqué qu'il avait bien commencé son nouvel exercice en restant sur un rythme de croissance organique compris entre 5 et 10%, comme au second semestre de l'exercice 2018.