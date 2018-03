NEXTSTAGE : réalise son sixième investissement dans le domaine des plateformes digitales

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

NextStage a réalisé en mars 2018 son sixième investissement dans le domaine des plateformes digitales, au travers de GoodHope. Il a réinvesti 2,2 millions d'euros au travers de GoodHope, structure dédiée au développement des plateformes digitales, qui accompagne NaturaBuy depuis début 2017, pour donner les moyens à la structure et à l'équipe d'entrepreneurs de continuer à développer son savoir-faire, via notamment une prise de participation dans une structure experte et reconnue sur un marché en plein essor.NaturaBuy est une plateforme spécialisée dans le segment des loisirs liés à la chasse, la pêche et l'outdoor avec plus d'un demi-million d'utilisateurs."L'émergence des plateformes digitales autour de l'économie à la demande et du partage est un des changements de paradigme économique majeurs de la 3e révolution industrielle. L'économie qui crée de la richesse est désormais le lieu de rencontre et de convergence d'une communauté d'utilisateurs – et non plus uniquement un lieu de production à la recherche d'un marché", explique NextStage.