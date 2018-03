NEXTSTAGE : vise 50 millions d'euros d'investissements en 2018

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

NextStage a enregistré en 2017 une progression de 90% du résultat net part du groupe à 13,15 millions d'euros. L'actif net réévalué de la société d'investissement au 31 décembre 2017 a atteint 212,4 millions d'euros, en progression de 39,1%. Sa progression résulte de l'augmentation de capital de 48,3 millions d'euros réalisée en novembre 2017 et de l'appréciation du portefeuille investi en juste valeur : les participations représentent 119 millions d'euros au 31 décembre 2017 dont 16,3 millions d'euros d'appréciation de leur juste valeur sur l'année.Par action, il est en hausse de 4,7% à 110,38 euros.Les participations représentent 56% de l'actif net et sont constituées de sociétés non cotées : Lonsdale, Steel Shed Solutions, Dream Yacht Charter, Oodrive, Naturabuy, La compagnie du Catamaran holding de Fountaine Pajot, Acorus, Bow, LinXea, Adopt, Efeso, GPS et Coorpacademy (pour plus de détails sur les sociétés, se référer aux Annexes).En 2017, les sociétés ont réalisé un chiffre d'affaires moyen de 53 millions d'euros en croissance moyenne de 16,3%.Les disponibilités nettes de besoin en fonds de roulement au 31 décembre sont de 94 millions d'euros et intègrent le montant de l'augmentation de capital de 48,3 millions d'euros. Conformément à son modèle économique, NextStage n'utilise pas le levier financier et n'a aucune dette financière au 31 décembre 2017.NextStage a pour objectif d'investir 50 millions d'euros en 2018 sous réserve des conditions de marché et des niveaux de valorisation, tout en continuant à être sélectif. La société a actuellement trois opérations à l'étude.Ces éléments permettent à la société d'investissement d'être confiante dans la réalisation de ses objectifs à moyen long-terme, notamment de constituer un portefeuille diversifié de 40 à 50 sociétés et d'atteindre 500 millions d'euros d'actifs cibles en 2020.