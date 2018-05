NextStage : Fountaine Pajot, accompagnée par NextStage, finalise le rapprochement avec le chantier Dufour Yachts, acteur mondial du voilier monocoque.

Paris, France, le 14 mai 2018 - NextStage, plateforme d'investissement cotée sur le marché réglementéd'Euronext Paris (ISIN : FR0012789386, Mnémonique : NEXTS), et spécialiste de l'investissement en fonds propres et de long terme dans les Entreprises de taille moyenne (ETM), accompagne Fountaine Pajot (ISIN : FR0010485268, Mnémonique : ALFPC) qui finalise le rapprochement avec le chantier rochelais Dufour Yachts.

Dufour Yachts et Fountaine Pajot ont finalisé ce jour leur rapprochement annoncé le 30 mars dernier.

La consultation des comités d'entreprise de Dufour Yachts et de Fountaine Pajot a donné un résultat très favorable au rapprochement.

L'ensemble des actes juridiques et financiers étant réalisés, Fountaine Pajot et Dufour Yachts forment désormais un acteur majeur de la plaisance internationale.

Le rapprochement des deux chantiers rochelais, donne naissance à un groupe représentant en année pleine plus de 140 M€ de chiffre d'affaires, fort de 1100 collaborateurs et aux complémentarités multiples permettant aux deux entreprises de conforter leurs croissances en cours. En effet, l'alliance des deux entreprises devrait se traduire à court et moyen terme, par la mise en place :

D'une politique commerciale coordonnée : offre de produits monocoques et multicoques, et animation des réseaux commerciaux ;

De capacités d'innovation accrues et de projets de développement de produits renforcés ;

De partages des bonnes pratiques et des savoir-faire respectifs dans le domaine du composite, de la menuiserie et de l'aménagement de bateaux, et plus globalement de l'organisation industrielle.

L'opération présentée à chaque comité d'entreprise a permis d'expliquer les atouts que les deux entreprises pourraient retirer d'une telle association. L'accueil des instances représentatives, et au-delà, du personnel des deux chantiers, a été positif chez Dufour Yachts et chez Fountaine Pajot.

L'opération est financée en numéraire et par endettement souscrit auprès du Groupe Crédit Agricole (Caisse régionale de CA CMDS et Unexo Dette), et représente pour Fountaine Pajot un investissement indirect de 22,6 M€ à travers une structure destinée à porter la participation dans Dufour Yachts.

A l'issue de l'opération, Fountaine Pajot devient donc actionnaire majoritaire de Dufour Yachts, épaulé par Unexo Capital et le CRCA CMDS, ainsi qu'une partie du management.

«Nous sommes fiers d'avoir accompagné les entrepreneurs de Fountaine Pajot et Dufour Yachts dans leur rapprochement stratégique. Ces deux acteurs complémentaires du marché de la plaisance disposent aujourd'hui d'une gamme complète et d'un maillage international qui leur permet de devenir un acteur majeur de la plaisance mondiale.», explique Grégoire Sentilhes, Président de NextStage AM et Gérant de NextStage.