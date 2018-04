INFORMATIONS RÉGLEMENTÉES

NEXTSTAGE

Honoraires légaux des commissaires aux comptes pour l'exercice 2017

Articles 222-8 et 222-9 du règlemente général de l'Autorité des Marchés Financiers

Paris, France, le 12 avril 2018

- Autres missions accessoires et autres missions d'audit

155

6

11

4

10

Autres prestations

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € - Juridique, fiscal, social

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € - Autres prestations

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

À propos de NextStage

NextStage est une plateforme d'investissement créée en mars 2015 cotée sur Euronext Paris (compartiment C) depuis décembre 2016 et qui affiche un Actif Net Réévalué de 160,4 millions d'euros au 30 juin 2017. NextStage est spécialisée dans les Entreprises de Taille Moyenne (ETM) permettant aux investisseurs, l'accès à une classe d'actifs non cotés et peu accessible, porteuse de croissance et de performance. Ses investissements sont réalisés en fonds propres avec peu ou pas d'effet de levier, sans limite de durée, afin de financer et accompagner la croissance des ETM, aux côtés d'entrepreneurs visionnaires. NextStage s'appuie sur le savoir-faire et la solidité de la société de gestion NextStage AM créée en 2002. NextStage a déjà réalisé 12 investissements depuis sa création. Elle bénéficie d'un régime fiscal de SCR1. Son capital est détenu par des actionnaires de premier plan comme Artemis, Téthys, AXA, Ardian, Amundi. NextStage se développe autour d'une vision industrielle, innovante et ambitieuse avec pour objectif d'accélérer la croissance des ETM championnes autour des quatre tendances de fond transversales issues de la 3ème révolution industrielle : l'économie liée à la valeur de nos émotions et la qualité de l'expérience client, l'économie on-demand et du partage, l'internet industriel et la croissance positive (ou croissance verte).

NextStage est cotée sur le marché réglementé d'Euronext Paris Compartiment C (ISIN : FR0012789386, Mnémonique : NEXTS). www.nextstage.com/sca

1 SCR : Société de Capital Risque

