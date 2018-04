NextStage : Rapprochement Fountaine Pajot_Dufour Yachts

COMMUNIQUE DE PRESSE

Fountaine Pajot, accompagné par NextStage, étudie un rapprochement avec le chantier Dufour Yachts, acteur mondial du voilier monocoque.

Paris, France, le 30 mars 2018 - NextStage, plateforme d'investissement cotée sur le marché réglementé d'Euronext Paris (ISIN : FR0012789386, Mnémonique : NEXTS), et spécialiste de l'investissement en fonds propres et de long terme dans les Entreprises de taille moyenne (ETM), accompagne Fountaine Pajot (ISIN : FR0010485268, Mnémonique : ALFPC) qui étudie un rapprochement avec le chantier rochelais Dufour Yachts. Cette potentielle opération permettrait à Fountaine Pajot de renforcer sa position de leader mondial sur le marché du nautisme avec plus de 80% de son activité à l'international.

Créé en 1964 par Michel Dufour, l'entreprise rochelaise Dufour Yachts est aujourd'hui reconnue comme l'une des premières marques mondiales de voiliers monocoques, bénéficiant d'une forte présence commerciale en

Méditerrannée et d'un réseau de concessionnaires présents dans 43 pays à travers le monde. Fort de plus de 50 ans d'expérience et plus de 50 modèles conçus, le chantier présente aujourd'hui une gamme complète et lisible de voiliers monocoques (de 31 à 63 pieds), alliant esthétique, performance, innovation et confort. Forte de près de 500 collaborateurs, Dufour yachts a réalisé pour l'exercice écoulé (clos au 31.07.17) un chiffre d'affaires de 63,5 M€.

Outre leur proximité géographique, les deux chantiers rochelais bénéficient de nombreux atouts et complémentarités qui sont porteurs de sens pour ce projet de rapprochement :

- Complémentarité forte des deux marques premium avec des gammes de monocoques et catamarans de qualité qui ont la volonté de proposer une expérience de navigation innovante, esthétique et adaptée aux besoins actuels du marché ;

- Complémentarité de la répartition géographique des réseaux commerciaux et des ventes entre les deux chantiers : Dufour Yachts étant très présent en Europe, alors que Fountaine Pajot est très actif aux Etats-Unis, et plus globalement à la grande exportation ;

- Potentiel de mise en commun des capacités de développement et d'innovation et de partage des bonnes pratiques dans l'ensemble des process.

Le rapprochement de ces deux marques « phares » s'inscrirait dans la volonté des deux chantiers de poursuivre leur travail sur l'innovation produit et renforcer leur position de leader sur le marché mondial du nautisme.

Compte tenu de la dynamique actuelle des marchés, et de la remarquable complémentarité des réseaux, l'impact attendu sur l'emploi serait favorable. Chaque société conserverait son identité et son management. Cette alliance renforcerait durablement les deux entreprises dans un marché de la plaisance mondialisé. Ce mouvement s'inscrirait dans le prolongement de l'opération avec le groupe Dream Yacht Charter realisée en sept 2017.

« Nous sommes convaincus du sens, de la pertinence et des complémentarités de cet éventuel rapprochement stratégique entre Fountaine Pajot, accompagné par NextStage depuis 2015, et Dufour Yachts qui est aujourd'hui une marque phare sur le marché du nautisme » explique Grégoire Sentilhes, président de NextStage AM et gérant de NextStage.

Le rapprochement pourrait se concrétiser par une prise de participation majoritaire de Fountaine Pajot, au sein de Dufour Yachts, rendue possible par le soutien de la Caisse régionale du Crédit Agricole Charente Maritime Deux-

Sèvres et par UNEXO, fonds d'investissement régional du Groupe Crédit Agricole qui interviendrait à la fois en capital et via son fonds de dette.

A l'issue des consultations internes, la signature de l'accord définitif pourrait intervenir dans les semaines à venir.

INTERVENANTS

Fountaine Pajot : Claire Fountaine Présidente, Nicolas Gardies Directeur Général, Romain Motteau Directeur Général Adjoint NextStageAM : Grégoire Sentilhes Président, Julien Potier Directeur de Participations, Marie-Léa Soury Chargée d'affaires Conseil financier Fountaine Pajot : Mazars Corporate Finance (Matthieu Boyé, Matthieu Maquet)

Audit comptable, financier et fiscal Fountaine Pajot : Mazars Transaction Services (Pierre Tchertoff, Elena Aubrée, Jérémie Bizalion, Osif Cozea, Rodolphe Quennec)

Avocat Fountaine Pajot : Joffe & Associés (Christophe Joffe, Camille Malbezin, Johan Mendez)

Audit juridique, social et réglementaire Fountaine Pajot : Joffe & Associés (Christophe Joffe, Blaise Deltombe, Angélique Dizier)

A propos de Fountaine Pajot

Créé en 1976 par Jean-François Fountaine et Yves Pajot, Fountaine Pajot, marque emblématique, a commencé sa production de catamarans grand public à partir de 1983. Fort d'un savoir-faire unique dans la conception et la fabrication de catamarans marins et confortables, Fountaine Pajot a créé plus de 40 modèles et livré 3 000 catamarans dans le monde entier. Fountaine Pajot offre une gamme complète et renouvelée de catamarans à voile (Lucia 40, Helia 44, Saona 47, Saba 50 et Ipanema 58) et à moteur (MY 37 et MY 44). Sur l'exercice 2016/2017

(au 31 août 2017), Fountaine Pajot a enregistré un chiffre d'affaires de 79 M€.

Alternext Paris - ISIN : FR0010485268 - Mnémo : ALFPC - Eligible PEA/PME

À propos de Dufour Yachts

Entreprise rochelaise depuis ses origines en 1964, Dufour Yachts a acquis et développé au fil des années un savoir-faire de premier ordre dans la conception, la production et la commercialisation de voiliers monocoques habitables. La gamme des bateaux proposés s'étend de 31 à 63 pieds. Emmenée aujourd'hui par Salvatore Serio et Vincent Guillon, Dufour Yachts a développé une nouvelle gamme de monocoques unanimement appréciée. La marque est distribuée en France pour un quart de ses ventes environ, et à l'export, principalement en Europe.

À propos de NextStage

NextStage est une plateforme d'investissement créée en mars 2015 cotée sur Euronext Paris (compartiment B) depuis décembre 2016 et qui affiche un Actif Net Réévalué de 212,4 millions d'euros au 31 décembre 2017 NextStage est spécialisée dans les Entreprises de Taille Moyenne (ETM) permettant l'accès à une classe d'actifs

non cotés et peu accessibles, porteuse de croissance et de performance. Ses investissements sont réalisés en

fonds propres avec peu ou pas d'effet de levier, sans limite de durée, afin de financer la croissance des ETM, aux côtés d'entrepreneurs visionnaires. NextStage s'appuie sur le savoir-faire et la solidité de la société de gestion

NextStage AM créée en 2002. Depuis sa création, NextStage a déjà réalisé 13 investissements (au 31 décembre

2017). Elle bénéficie d'un régime fiscal de SCR2. Son capital est détenu par des actionnaires de premier plan comme Artemis, Téthys, AXA, Ardian, Amundi. NextStage construit une démarche novatrice et ambitieuse avec

pour objectif d'accélérer la croissance des ETM championnes autour des quatre tendances de fond transversales issues de la 3ème révolution industrielle : l'économie liée à la valeur de nos émotions et la qualité de l'expérience client, l'économie on-demand et du partage, l'internet industriel et la croissance positive (ou croissance verte).

NextStage est cotée sur le marché réglementé d'Euronext Paris Compartiment B (ISIN : FR0012789386,

Mnémonique : NEXTS). www.nextstage.com/sca

À propos de Dream Yacht Charter

Loïc Bonnet a créé Dream Yacht Charter aux Seychelles en 2001 avec 6 voiliers. A partir de sa vision et de son leadership, la société s'est développée, puis étendue à travers l'Océan Indien, la Méditerranée, les Caraïbes, l'Australie, le Pacifique et plus récemment en Amérique du Nord et aux Bahamas. Dream Yacht Charter dispose aujourd'hui de plus de 835 bateaux dans 49 destinations et le n°1 mondial de la location de bateaux de plaisance. Dream Yacht Charter est également le leader mondial de la croisière à la cabine à bord de grands catamarans.

