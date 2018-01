NextStage : Portzamparc remonte sa cible à 114,6 euros

17/01/2018 | 11:41

Portzamparc, le bureau d'études spécialisé dans les 'smidcaps' parisiennes, a relevé de 110,4 à 114,6 euros son objectif de cours sur l'action du capital investisseur français NextStage. Le conseil de 'renforcer' la position est toujours de mise.



Le relèvement de l'objectif de cours tient à la vive hausse de la valeur de l'action du constructeur nautique Fountaine Pajot (+ 40% en six mois), l'une des participations de NextStage.



Lors du Consumer Electronics Show (CES) de Las Vegas, les analystes ont rencontré le directeur général de BOW, société de l'Internet des objets dans laquelle NextStage est investi. Les analystes en ont ramené une impression positive des premiers produits de BOW, les montres connectées ZeTime. D'autant que d'autres lancements sont attendus cette année.



Bref, Portzamparc confirme sa vision positive de BOW, présent sur des 'marchés compétitifs'. 'Nous restons par ailleurs confiants dans la création de valeur à venir pour NextStage', ajoutent les spécialistes.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

