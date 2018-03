Nicolas Correa : Le Groupe Nicolás Correa lauréat du prix iF Design Award

Le Groupe Nicolás Correa lauréat du prix iF Design Award grâce à sa tête de fraisage UDX

Le 9 Mars, le Groupe Nicolás Correa a reçu le prix iF Desing Award 2018 pendant un des compétitions les plus prestigieuses du monde. Cette distinction reconnaît l'excellence, la qualité et la compétitivité du design de la tête de fraisage Correa UDX, une tête universelle qui a révolutionné le secteur de la Machine-Outil. De 1953, ce prix est considéré comme un signal d'excellence dans le design entre fabricants de tout le monde.

Pendant l'évènement, qui a eu lieu dans le salon BMW Welt à Munich, Nicolás Correa a reçu le prix If Design Award dans la catégorie du Produit/ Industrie à propos de sa tête UDX, une tête de transmission mécanique dotée de caractéristiques uniques sur le marché qui utilise une rotation avec double denture (précision d'indexation tous les 0,02°), brevetée par Nicolás Correa. Sa transmission mécanique et sa motorisation lui permettent une rotation à 10 000 tr/mn (S1) en continu et sans limites, avec un couple maxi de 620 Nm et une puissance de 30 kW. Il s'agit d'une technologie universelle qui révolutionne le secteur de la Machine-Outil, en obtenant de la flexibilité sans précédent.

Dans cette édition, dans la quelle iF Design Award a commémoré son 65 anniversaire, plusieurs personnalités et experts du monde ont examiné et sélectionné aux gagnants d'entre plus de 6.000 inscriptions de 54 pays différents La tête de fraisage UDX de Nicolás Correa a réceptionné ce prix par ses spécifications qui fait de la tête UDX un des plus innovatrice dans le marché: les membres du Jury ont apprécié son grade de fonctionnalité, son harmonie esthétique, ses standards d'efficience et responsabilité social et son grade de différentiation dans l'industrie de la Machine-Outil.