Nicolas Correa : Nicolás Correa S.A. participera aux plus grands événements dédié á l’industrie au niveau international

Nicolás Correa S.A., un des leaders européens en solutions de fraisage, participera aux plus grands événements dédié á l'industrie au niveau international.

De février à Septembre, le groupe Nicolás Correa participera aux plus grands événements dédié á l'industrie au niveau international. Le principal objectif de l'entreprise sera montré des innovations de ses produits et services et présenter ses nouvelles fraiseuses dans les plus relevant enivrements de l'industrie.

Cette année Nicolás Correa sera dans la METAV, Salon International des Technologies de Production et Automatisation. De 20 au 24 de février, Nicolás Correa présentera la fraiseuse FOX-50 avec tête UDX, une tête avec des caractéristiques uniques dans le marché, à Düsseldorf Exhibition Centre, Allemagne (Hall 15 Stand B51).

Deuxièmement, Nicolás Correa présentera, de 27 au 30 Mars, ses innovations technologiques dans INDUSTRIE Paris, Salon des Technologies et des Équipements de Production. INDUSTRIE est classée au Top 5 des salons industriels européens grâce à la variété de son offre et à l'importance de sa fréquentation.

Dans le panorama international, de 9 au 13 Avril la CCMT aura lieu á Shanghai, China. Á cet événement, le groupe Nicolás Correa montrera la machine FOX, une fraiseuse de type pont. Parallèlement, à Birmingham va se célébrer la MACH 2018, un des plus important salons européens de l'industrie. MACH place ensemble plus de 25.000 visiteurs avec des innovations et solutions technologiques pour une meilleure productivité et compétitivité. Nicolás Correa affichera le model NORMA, une fraiseuse à banc fixe.

Á l'Espagne, Nicolás Correa sera á la BIEMH 2018, de 28 May au premier Juin, avec sa nouvelle fraiseuse Xpider, a machine top gantry à grande vitesse. À Lyon l'édition dernière, plus de 40.000 visiteurs des pays différents ont participé et plusieurs des innovations ont été présentées.

Finalement, le leader en solutions de fraisage assistera au salon de AMB, á l'Allemagne de 18 au 22 Septembre, avec la machine AXIA, une fraiseuse à colonne mobile qui représente le concept « Box in Box » pur.