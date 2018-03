Nicox : Document de reference 2017



19 mars 2018

Sophia Antipolis, France



Le Document de référence 2017 de la société Nicox SA, incluant le rapport financier annuel visé à l'article L.451-1-2 du Code monétaire et financier et à l'article 222-3 du Règlement général de l'AMF, le Rapport de gestion visé aux articles L.225-100 et suivants du Code de commerce, le Rapport sur le gouvernement d'entreprise, le Communiqué relatif aux honoraires des contrôleurs légaux des comptes et les informations environnementales, sociales et sociétales de la loi Grenelle 2 est disponible sur le site internet de la société Nicox www.nicox.com sous la section "Informations réglementées".



A propos de Nicox Nicox S.A. est une société internationale spécialisée en ophtalmologie développant des solutions innovantes visant au maintien de la vision et à l'amélioration de la santé oculaire. Le portefeuille de Nicox comprend deux produits ophtalmiques approuvés pour leurs commercialisations aux Etats-Unis : VYZULTATM (solution ophtalmique de latanoprostène bunod), 0,024%, licencié exclusivement au niveau mondial à Bausch + Lomb, et ZERVIATETM (solution ophtalmique de cétirizine), 0,24%, licencié aux Etats-Unis à Eyevance Pharmaceuticals. Outre VYZULTA et ZERVIATE, Nicox a un portefeuille de candidats médicament au stade de développement issus de sa plateforme de recherche propriétaire de composés donneurs d'oxyde nitrique (NO) brevetés et de candidats médicament utilisant des molécules revisitées, validées sur les plans clinique et commercial dans d'autres indications ayant le potentiel d'offrir de nouveaux traitements pour diverses pathologies oculaires. Le portefeuille de Nicox comprend également des donneurs d'oxyde nitrique purs de nouvelle génération au stade de la recherche et d'autres composés donneurs d'oxyde nitrique novateurs à un stade exploratoire ciblant la réduction de la pression intraoculaire. Nicox, dont le siège social est à Sophia Antipolis (France), est cotée sur Euronext Paris (Compartiment B : Mid Caps ; Mnémo : COX) et fait partie des indices CAC Healthcare, CAC Pharma & Bio et Next 150.



Pour plus d'informations sur Nicox, ses produits ou son portefeuille : www.nicox.com. Couverture par les analystes Bryan, Garnier & Co Hugo Solvet Paris, France

Invest Securities Martial Descoutures Paris, France

Gilbert Dupont Damien Choplain Paris, France Les positions exprimées par les analystes dans leurs notes sur Nicox leurs sont propres et ne reflètent pas celles de la Société. De plus, les informations contenues dans leurs rapports peuvent ne pas être correctes ou à jour. Nicox s'affranchit de toute obligation de corriger ou de mettre à jour les informations contenues dans les rapports des analystes Contacts Nicox

Gavin Spencer,

Executive Vice Président , Chief Business Officert

T +33 (0)4 97 24 53 00

communications@nicox.com

Avertissement Les informations contenues dans le présent document pourront être modifiées sans préavis. Ces informations contiennent des déclarations prospectives, lesquelles ne constituent pas des garanties quant aux performances futures. Ces déclarations sont fondées sur les anticipations et les convictions actuelles de l'équipe dirigeante de Nicox S.A. et sont tributaires d'un certain nombre de facteurs et d'incertitudes en conséquence desquels les résultats réels pourraient sensiblement différer de ceux décrits dans les déclarations prospectives. Nicox S.A. et ses affiliés, administrateurs, dirigeants, employés, conseils ou mandataires ne prennent pas l'engagement et ne sont pas tenus de publier des mises à jour d'une quelconque déclaration prospective ou de réviser une quelconque déclaration prospective.



Les facteurs de risque susceptibles d'avoir des répercussions significatives sur l'activité de Nicox S.A. sont exposés au chapitre 4 du Document de référence, rapport annuel et rapport de gestion 2017 qui a été déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) le 19 mars 2018. Ce document est disponible sur le site de Nicox (www.nicox.com). Nicox S.A.

Drakkar 2

Bât D, 2405 route des Dolines

CS 10313, Sophia Antipolis

06560 Valbonne, France

T +33 (0)4 97 24 53 00

F +33 (0)4 97 24 53 99

