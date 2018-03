NICOX : amélioration des conditions financières de son accord avec Bausch + Lomb (VALEANT)

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv VALEANT PHARMACEUTICALS INTL INC 2.96% 20.86 -20.62%

Nicox, société spécialisée en ophtalmologie, a annoncé un amendement à son accord de licence mondial portant sur Vyzulta (solution ophtalmologique de latanoprostène bunod), 0,024%, avec Bausch + Lomb, leader mondial de la santé oculaire, filiale de Valeant Pharmaceuticals. Selon les termes de l'accord initial signé en 2010, Bausch + Lomb aurait payé à Nicox des redevances entre 10% et 15% sur les ventes mondiales nettes de Vyzulta en trois seuils de redevances déclenchés par des montants de ventes annuelles, prédéfinies et croissantes.Dans le cadre d'un accord transactionnel réglant définitivement certains points entre les parties, l'amendement prévoit qu'à compter du 1er janvier 2019, les redevances dues à Nicox en vertu de l'accord initial seront augmentées de 1% pour les ventes nettes excédant 300 millions de dollars par an. Les redevances s'échelonnent désormais de 10% à 16%, en quatre seuils, le seuil maximum pouvant être atteint si le montant des ventes mondiales nettes excède 500 millions de dollars par an. En tenant compte des redevances dues par Nicox à Pfizer, le montant net des redevances revenant à Nicox s'échelonnera de 6% à 12% contre 6% à 11% initialement.De plus, le montant des paiements d'étape potentiels dus à Nicox par Bausch + Lomb a été augmenté de 20 millions de dollars, répartis entre les trois paiements d'étape existants correspondant à des montants croissants de ventes nettes. Le premier montant additionnel sera ajouté au paiement d'étape qui serait dû à l'atteinte d'un montant annuel de ventes nettes de 300 millions de dollars et le dernier montant sera ajouté au paiement d'étape qui serait dû à l'atteinte d'un montant de ventes nettes de 700 millions de dollars. En conséquence, le montant total des paiements d'étape potentiels dus à Nicox a été augmenté, passant de 145 millions de dollars à 165 millions de dollars.Le prochain paiement d'étape dû par Bausch + Lomb, à l'atteinte de ventes nettes pour Vyzulta de 100 millions de dollars, demeure d'un montant de 20 millions de dollars, comme prévu initialement, dont 15 millions de dollars dus à Pfizer.