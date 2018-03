Nicox : amendement à l'accord de licence avec Bausch + Lomb

14/03/2018 | 09:01

Nicox annonce un amendement à son accord de licence mondial portant sur Vyzulta (solution ophtalmologique de latanoprostène bunod), 0,024% avec Bausch + Lomb, qui commercialise le produit aux Etats-Unis depuis décembre 2017.



Cet amendement prévoit qu'à compter du 1er janvier 2019, les redevances dues à Nicox en vertu de l'accord initial seront augmentées de 1% pour les ventes nettes excédant 300 millions de dollars par an. Elles s'échelonnent désormais de 10% à 16%, en quatre seuils.



De plus, le montant des paiements d'étape potentiels dus à Nicox par Bausch + Lomb a été augmenté de 20 millions de dollars, répartis entre les trois paiements d'étape existants correspondant à des montants croissants de ventes nettes.



