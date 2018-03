Nike : le titre grimpe après la bonne surprise des résultats

23/03/2018 | 16:33

Nike a annoncé vendredi que son chiffre d'affaires avait nettement progressé au trimestre dernier en Europe et en Chine, ce qui a permis à l'équipementier sportif de dégager des trimestriels meilleurs que prévu.



Le groupe basé à Beaverton (Oregon) affiche sur le troisième trimestre de son exercice (clôturé le 28 février) une perte de 921 millions de dollars (soit 57 cents par action).



Mais cette perte reflète surtout la hausse de la charge fiscale du groupe consécutive à la réforme de l'impôt sur les sociétés aux Etats-Unis.



Parallèlement, son chiffre d'affaires a progressé de 7% à 9 milliards de dollars, en hausse de 3% hors effet de change, alors que le consensus tablait sur 8,8 milliards de dollars.



Les analystes soulignent aujourd'hui l'amélioration d'un certain nombre de tendances de fond au cours du trimestre écoulé et saluent en particulier une 'meilleure visibilité'.



'Après deux années de pertes de marché, Nike semble enfin sur le point d'inverser la tendance', commente ce matin Crédit Suisse dans un rapport.



Le courtier, qui maintient sa recommandation 'surperformance' sur l'action, salue en particulier la dynamique d'innovation du groupe, mais aussi l'accélération de la dynamique en Amérique du Nord et à l'international.



Le titre Nike, qui cote sur l'indice Dow Jones Industrial Average, s'adjuge actuellement 3,7% à 66,8 dollars. Il progresse de 6,6% depuis le début de l'année.



Parallèlement à la publication de ses résultats, Nike a également annoncé le rachat de Zodiac, une société d'analyse de données sur les consommateurs basée à New York et à Philadelphie, avec l'objectif avoué de renforcer sa stratégie de marketing direct.



