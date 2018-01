Sur des plus hauts depuis 1991 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse du 24/01/2018 | 07:41





En données hebdomadaires, la dynamique demeure clairement positive au-dessus des 22400 points, niveau coïncidant avec la moyenne mobile à 20 semaines. A plus court terme, l’indice japonais pourrait néanmoins marquer une pause et revenir rapidement au contact de ce niveau, scénario qui ne remettrait pas en cause la dynamique de fond. Malgré le récent raffermissement du yen, le Nikkei accélère son rattrapage depuis le début d’année, repassant brièvement au-dessus des 24000 points pour la première fois depuis 1991, grâce au maintien de la politique monétaire accommodante de la BoJ et à une conjoncture mondiale en constante amélioration.En données hebdomadaires, la dynamique demeure clairement positive au-dessus des 22400 points, niveau coïncidant avec la moyenne mobile à 20 semaines. A plus court terme, l’indice japonais pourrait néanmoins marquer une pause et revenir rapidement au contact de ce niveau, scénario qui ne remettrait pas en cause la dynamique de fond.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2018 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Graphique NIKKEI 225 Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Semaine