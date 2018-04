Resume de l'actualite a 16H00 GMT (05/04)

PARIS - Edouard Philippe est resté inflexible aujourd'hui sur la réforme de la SNCF en annonçant après deux jours de grèves très suivies que l'arrêt des recrutements au statut de cheminot, un des points de discorde les plus vifs avec les syndicats, n’était "pas négociable".

Sur France Inter, le Premier ministre a également répété que l'Etat prendrait ses responsabilités concernant la dette de l'entreprise publique mais s'est refusé à tout engagement précis avant l'amorce d'une transformation.

La date de l'arrêt des recrutements au statut doit être déterminée dans le cadre des discussions engagées avec les syndicats et qui doivent se poursuivre jusqu'à fin avril.

Le gouvernement ne reviendra pas non plus sur l'ouverture à la concurrence et la refonte de l'organisation de la SNCF, a dit Edouard Philippe.

PARIS - Les mouvements sociaux "totalement légitimes" qui agitent la France ne doivent pas empêcher de gouverner, a déclaré aujourd'hui Emmanuel Macron, interpellé notamment sur la colère dans les hôpitaux et après deux jours d'importantes grèves à la SNCF. Des mesures et des investissements seront annoncés dans les prochains mois pour améliorer les conditions de travail très difficiles dans certains hôpitaux, a précisé le chef de l'Etat. "Il y a toujours des inquiétudes", a-t-il dit lors d'un déplacement à Rouen (Seine-Maritime), exprimant sa volonté d'agir avec "l'esprit de considération et d'efficacité".

MARSEILLE - Jean-Luc Mélenchon a annoncé aujourd'hui deux manifestations à Marseille, les 14 et 19 avril prochains, contre Emmanuel Macron, formant le voeu qu'elles marquent le départ d'"une mobilisation générale" contre les réformes gouvernementales.

PARIS - Les examens dans les universités auront lieu en dépit des blocages, a déclaré aujourd'hui Edouard Philippe, qui a dénoncé "une très forte mainmise" de l'extrême gauche sur le mouvement contre la loi "ORE" modifiant l'accès à l'université.

Les cours étaient perturbés dans une dizaine de campus en France où des étudiants grévistes bloquent facultés et amphithéâtres à Montpellier, Toulouse, Grenoble, Nantes, notamment. "Il y a dans ces blocages d'amphis, parfois de sites universitaires, beaucoup de violences", a déploré le Premier ministre sur France Inter. "Il y a une très forte mainmise d'une partie étudiante - parfois d'ailleurs pas étudiante - de l'extrême gauche sur le début de ces mouvements avec une forme de violence", a-t-il poursuivi.

---

ROME - Le président italien Sergio Mattarella a annoncé cet après-midi qu'aucun signe d'accord en vue d'une coalition n'avait émergé des deux journées de consultations qu'il a menées avec les représentants de la classe politique. Il a ajouté que de nouvelles consultations auraient lieu la semaine prochaine.

Les élections législatives du 4 mars dernier n'ont pas permis de dégager de majorité à la Chambre des députés et au Sénat. Premier parti politique du pays, le Mouvement 5 Etoiles (M5S) de Luigi Di Maio a renouvelé son offre de coalition avec la Ligue ou le Parti démocrate (PD). Ce dernier, sorti affaibli du scrutin, a confirmé pour sa part sa volonté de rester dans l'opposition, et la Ligue de Matteo Salvini, principal bloc de la coalition de droite, a dit espérer un accord avec le M5S.

---

TOKYO - Le dirigeant nord-coréen, Kim Jong-un, a dit au président chinois Xi Jinping, lors de sa visite à Pékin la semaine dernière, qu'il acceptait une reprise des pourparlers à six sur son programme nucléaire et balistique, a rapporté aujourd'hui le journal japonais Nikkei.

Les pourparlers à six ont associé les deux Corées, les Etats-Unis, la Chine, la Russie et le Japon pour tenter de trouver une solution diplomatique à la crise sur les ambitions nucléaires de Pyongyang. Les dernières négociations entre les six Etats se sont tenues en 2009.

---

BERLIN - La chancelière allemande Angela Merkel se rendra à Washington le 27 avril pour un entretien avec le président américain Donald Trump, a rapporté aujourd'hui un haut responsable de l'administration américaine. La chancellerie n'a pas confirmé l'information. Cette visite interviendra trois jours après celle du chef de l'Etat français Emmanuel Macron, attendu pour une visite d'Etat à Washington du 23 au 25 avril et qui sera reçu à la Maison blanche le 24.

---

LONDRES/MOSCOU - Ioulia Skripal, empoisonnée par un gaz innervant il y a un mois avec son père Sergueï dans le sud de l'Angleterre, a diffusé aujourd'hui une déclaration dans laquelle elle souligne le caractère "quelque peu déroutant de toute cette affaire".

"Je me suis réveillée il y a plus d'une semaine maintenant et je suis heureuse de dire que je reprends chaque jour des forces", dit la citoyenne russe de 33 ans dans ce communiqué diffusé en son nom par la police britannique.

"Je suis sûre que vous vous rendez compte que toute cette affaire est quelque peu déroutante et j'espère que vous respecterez ma vie privée et celle de ma famille pendant ma période de convalescence", ajoute-t-elle.

Selon la télévision publique russe et l'agence de presse Interfax, Ioulia Skripal a téléphoné à sa cousine Viktoria en Russie et lui a assuré qu'elle se remettait, tout comme son père. Au cours de cette conversation téléphonique, Ioulia Skripal a dit à sa cousine qu'elle pensait pouvoir sortir bientôt de l'hôpital.

---

GAZA - Un Palestinien a été tué aujourd'hui par des tirs de l'armée israélienne dans la bande de Gaza et un autre a succombé à des blessures subies il y a plusieurs jours, rapportent les autorités de santé palestiniennes. Ces décès portent à 19 le nombre total de Palestiniens tués en une semaine de rassemblements de protestation à la frontière entre Israël et l'enclave palestinienne. L'armée israélienne dit avoir visé jeudi, à l'aide d'un aéronef, un militant armé près de la clôture hautement sécurisée séparant les deux territoires.

---

PARIS - Comment Lunel, petite ville de l'Hérault de 25.000 habitants, est-elle devenue un des laboratoires du djihadisme ordinaire en France, avant les attentats de 2015 ?

C'est ce que va essayer de comprendre d'ici le 11 avril la 16e chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris, devant laquelle s'est ouvert aujourd'hui le procès de cinq hommes de 29 à 47 ans accusés d'association de malfaiteurs terroriste et de financement d'une entreprise terroriste. Arrêtés en janvier 2015, quelques jours après les attaques meurtrières de Charlie Hebdo et l'Hyper Cacher de la porte de Vincennes à Paris, ils ont été en relation à un titre ou un autre avec une vingtaine d'hommes et de femmes partis de Lunel faire le djihad dans la zone irako-syrienne en 2013-2014. Une quinzaine n'en sont pas revenus, dont la moitié sont présumés morts.

---

PARIS - L'ancien président du Front national, Jean-Marie Le Pen, a rejoint le mouvement européen ultranationaliste Alliance pour la paix et la liberté, a-t-on appris aujourd'hui dans l'entourage de l'ex-candidat à l'élection présidentielle. Créée en 2015, l'Alliance pour la paix et la liberté (Alliance for peace and freedom, APF) compte notamment dans ses rangs les partis d'extrême droite allemand NPD et italien Forza Nuova.