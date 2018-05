Nikon: envolée du bénéfice net annuel après des restructurations

Données financières ( JPY) CA 2018 718 Mrd EBIT 2018 - Résultat net 2018 32 833 M Trésorerie 2018 214 Mrd Rendement 2018 1,57% PER 2018 22,44 PER 2019 14,23 VE / CA 2018 0,73x VE / CA 2019 0,67x Capitalisation 741 Mrd Graphique NIKON CORP Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique NIKON CORP Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Baissière Neutre Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 16 Objectif de cours Moyen 2 227 JPY Ecart / Objectif Moyen 20% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Kazuo Ushida President & Representative Director Masashi Oka CFO, Representative Director & Executive VP Yasuyuki Okamoto Director & Managing Executive Officer Takaharu Honda Director Takumi Odajima Director, Managing Executive Officer & GM-HR Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) NIKON CORP -19.64% 6 748 POLARIS INDUSTRIES INC. -13.11% 6 776 BRUNSWICK CORPORATION 7.91% 5 230 THOR INDUSTRIES, INC. -27.98% 5 158 BRP INC 10.69% 4 028 TRIGANO 4.82% 3 525