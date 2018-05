Nissan : vers la fin du diesel en Europe

"En Europe, où se concentrent nos ventes diesel, la poussée de l'électrification va nous permettre d'arrêter graduellement le diesel pour les voitures particulières à chaque renouvellement de modèle", a déclaré ce lundi à l'AFP un porte-parole de Nissan. Cette annonce intervient peu après que Toyota a annoncé un arrêt progressif de la commercialisation des véhicules diesel en Europe.



Le constructeur a ici une carte à jouer quand on sait qu’il est déjà bien positionné sur le marché de l’électrique, notamment avec la Leaf. Dès son lancement en 2010, la petite citadine électrique de Nissan a lancé un nouveau cycle dans le secteur. La voiture deviendra même voiture de l’année 2011. Ce succès a dopé les ambitions du constructeur, qui dit aujourd’hui vouloir multiplier par plus de six ses ventes de modèles électriques pour atteindre le million d’unités en 2022.



Nissan et Renault restent toutefois discrets sur leurs chiffres et ne communiquent pas sur la part des motorisations diesel dans leurs immatriculations totales. Les constructeurs préfèrent, évidemment, mettre l’accent sur les ventes de leurs modèles électriques, en constante progression.



L’Europe, deuxième marché du véhicule « tout électrique » en 2017



De son côté, Renault a lui lancé sa ZOE, le véhicule électrique le plus vendu en 2017 sur le marché européen des véhicules particuliers pour la troisième année consécutive avec 31 302 immatriculations sur l’année (+44%). Il conforte son leadership avec des immatriculations en hausse de 38% à 35 535 véhicules (ZOE, KANGOO mais hors TWIZY), soit près d’un véhicule électrique sur quatre vendus en Europe.





