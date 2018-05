NN Group : les résultats impactés par la tempête

17/05/2018 | 10:45

NN Group, l'ancienne division d'assurance du géant bancaire néerlandais ING, a fait état ce jeudi d'une baisse de son résultat opérationnel trimestriel, passant de 406 millions à 313 millions d'euros.



Celui-ci a été durement impacté (pour 89 millions d'euros) par la tempête qui a frappé l'Europe en janvier, précise NN Group.



Présente dans 18 pays, la société d'assurance et de gestion d'actifs voit également son résultat net des activités en cours en baisse, à 399 millions d'euros sur la période contre 435 millions d'euros un an plus tôt (-8,3%).





