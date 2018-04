Nobilis Health USA : ouvre la séance à la NEO Bourse 0 0 03/04/2018 | 22:41 Envoyer par e-mail :

Nobilis Health Corp. (NYSE American: HLTH) ("Nobilis Health"), y compris son chef de la direction et président du conseil, Harry Fleming, s'est joint à Jos Schmitt, président et chef de la direction de NEO, pour ouvrir la séance en l'honneur de la récente cotation des actions ordinaires de Nobilis Health sur NEO. Lorsque les actions ont commencé à être négociées le 7 mars 2018, sous le symbole HLTH, Nobilis Health est devenue la première société cotée sur les divers segments de NEO. Nobilis Health, une société américaine d'élaboration et de gestion de soins de santé disposant de plus de 30 sites au Texas et dans l'Arizona, notamment des hôpitaux, des centres de chirurgie ambulatoire, des cliniques pluri-spécialisées et des partenaires avec plus de 30 centres dans le pays, a généré en 2017 un chiffre d'affaires de 300 millions USD. Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20180403006560/fr/ Pour en savoir plus, ou pour connaître les modalités de cotation et de courtage sur NEO, veuillez joindre le service Investisseurs de NEO en composant le 1 844 567-6424 (numéro gratuit), ou visiter NEOstockexchange.com. À propos de NEO Exchange The NEO Exchange (NEO) est le marché boursier canadien de prochaine génération mettant au premier plan les investisseurs, les entreprises cherchant à lever des capitaux et les opérateurs. Lancée en mars 2015, la NEO Bourse offre actuellement une plateforme de négociation innovante pour tous les titres canadiens, ainsi qu'une plateforme de cotation à valeur ajoutée pour les sociétés levant des capitaux et les produits d'investissement, afin de fournir des avantages exclusifs en termes de liquidité, transparence et efficience. Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur: NEOstockexchange.com Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux: twitter | linkedin | facebook Pour toute question relative au courtage, veuillez contacter gratuitement l'assistance téléphonique de NEO pour les investisseurs au 1 844 567-6424. Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence. Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20180403006560/fr/ © Business Wire 2018

