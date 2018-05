Nokia Oyj : et SFR premiers en France à réaliser une connexion 5G New Radio en utilisant la bande de fréquence 3.5 Ghz

Une étape majeure vient d'être franchie sur le campus Nokia de Paris-Saclay, en France, pour préparer SFR au déploiement de la 5G.

Avec ce test par transmission radio de la technologie 5G New Radio (5G NR) compatible 3GPP sur la bande de fréquence 3,5 GHz, les deux entreprises poursuivent leur programme commun d'essais et de développement d'applications 5G.

Mise en pratique de la plateforme radio AirScale de Nokia, du Cloud RAN s'exécutant sur la solution Nokia AirFrame Data Center et de terminaux utilisateurs de tests compatibles 3GPP

Grâce à la 5G, SFR bénéficiera de l'ultra-haut débit et d'une latence très faible qui permettront de transformer l'expérience mobile de ses abonnés.

7 mai 2018

Paris, France - Nokia et SFR ont réalisé avec succès une connexion 5G, en utilisant le système 5G New Radio (NR) compatible 3GPP par transmission radio sur la bande de fréquence 3,5 GHz. Le test a eu lieu le 3 mai 2018, dans les locaux du centre d'expertise mondial 5G de Nokia situé à Paris-Saclay, en France.

L'expérimentation 5G est basée sur la technologie 5G NR de Nokia, intégrant la plateforme d'accès radio AirScale prête pour la 5G et la technologie Cloud RAN avec des terminaux utilisateurs de tests compatibles 3GPP. Une infrastructure cloud basée sur la solution Nokia AirFrame Data Center a été créée pour prendre en charge l'architecture Cloud RAN.

La norme 5G New Radio (NR), validée par la 3GPP en décembre 2017, est destinée à prendre en charge un large éventail d'applications 5G et des services eMBB (enhanced mobile broadband). Les systèmes Nokia 5G NR utilisent des antennes intelligentes pour assurer des débits de plusieurs gigabits et des temps de latence de l'ordre de la milliseconde. Ceci permettra aux opérateurs tels que SFR d'augmenter la capacité de leurs réseaux dans le spectre de fréquence inférieur à 6 GHz pour fournir une zone de couverture étendue.

Nokia est un fournisseur majeur de SFR, notamment dans les réseaux d'accès radio et cette expérimentation s'inscrit dans la volonté de SFR d'être à la pointe de l'innovation pour le bénéfice de ses clients.

François Vincent, directeur de la division Mobile Network de SFR, a déclaré : « SFR élabore une feuille de route pour l'évolution de ses réseaux qui prend en compte les avantages et la complexité de l'implémentation de la 5G. Les projets et les essais que nous menons conjointement vont nous permettre de répondre efficacement aux futur besoin besoin de capacité et aux nouveaux usages. Ils vont également nous permettre de proposer de nouveaux moyens de diffusion de nos contenus média ».

Marc Rouanne, président de la division Mobile Networks de Nokia, a déclaré : « Nokia est heureux d'accompagner SFR pour accélérer sa mise en oeuvre de la 5G et développer de nouveaux business models qui vont enrichir l'expérience utilisateur. En testant les technologies 5G dès à présent, nous permettons à SFR d'avoir une longueur d'avance pour répondre aux besoins de ses clients et de se préparer au lancement de services de nouvelle génération. »

A propos de Altice France

Altice France est le premier acteur de la convergence entre télécoms et médias en France.

A travers SFR, 2ème opérateur de télécommunications en France avec 22 millions de clients, Altice France est un acteur incontournable des télécoms. Doté du premier réseau en fibre optique (FTTB/FTTH) avec plus de 11 millions de prises éligibles, SFR couvre également 96% de la population en 4G et compte le plus grand nombre d'antennes 4G sur le territoire. SFR dispose de positions d'envergure sur l'ensemble du marché, que ce soit auprès du grand public, des entreprises, des collectivités ou des opérateurs.

Altice France est également un groupe médias de premier plan avec 14 chaînes de télévisions, 2 radios, 5 titres de presse, autour de marques emblématiques telles que BFM, RMC, Libération ou encore L'Express.

Que ce soit à travers son kiosque numérique ou son portefeuille premium de droits sportifs, Altice France invente de nouveaux modèles d'édition et de distribution ouverts à tous.

En 2017 Altice France a réalisé un chiffre d'affaires de 10,8 milliards d'euros.

Twitter : @AlticeFrance / Contact presse : presse@sfr.com

A propos de Nokia

Nous créons les technologies pour connecter le monde. Fort des capacités de recherche et d'innovation de Nokia Bell Labs, nous mettons à disposition des fournisseurs de services de communication, gouvernements, grandes entreprises et utilisateurs finaux, le portefeuille de produits, services et licences le plus complet du marché.

Nous adhérons aux normes d'éthique les plus élevées lorsque nous créons une technologie avec un objectif social, de qualité et d'intégrité. Nokia déploie les infrastructures pour la 5G et l'Internet des Objets et façonne l'avenir des technologies afin de transformer l'expérience humaine. www.nokia.com

