Nokia : choisi par EDF pour tester des technologies IoT

06/02/2018 | 15:20

L'équipementier télécoms finlandais Nokia annonce avoir été sélectionné par EDF pour tester des technologies d'Internet des Objets (IoT) pour les industries, en particulier des technologies cellulaires LTE-M et NB-IOT.



Le projet, qui sera conduit par l'équipe de recherche-développement de l'électricien français, étudiera les technologies sans fils à faible puissance et longue portée, ainsi que leurs applications dans les réseaux mobiles.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.