Nokia : contrat de services avec l'australien Optus

16/01/2018 | 11:57

Nokia annonce ce mardi un accord de services avec l'opérateur télécoms australien Optus, pour gérer pendant cinq ans son infrastructure de réseau, contrat dont les termes financiers ne sont pas précisés.



L'équipementier de télécommunications finlandais sera ainsi en charge de la maintenance des équipements clés du réseau de cette filiale australienne de Singtel, groupe basé à Singapour, ainsi que de son réseau mobile.



Ses services et technologies permettrons à Optus d'améliorer son expérience client. L'utilisation d'une automatisation extrême et de l'intelligence artificielle l'aideront aussi à standardiser et à renforcer ses activités.



