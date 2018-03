Nokia : remporte un contrat ferroviaire en Pologne

29/03/2018 | 12:25

Nokia a annoncé jeudi avoir remporté un contrat de cinq ans portant sur l'installation d'un réseau de communication visant à améliorer la sécurité ferroviaire en Pologne.



L'équipementier télécoms finlandais va fournir à l'exploitant du réseau ferroviaire national PKP PLK un réseau GSM-R stratégique qui sera déployé à l'échelle nationale sous la forme d'une solution clé en main.



Nokia décroche ainsi le plus important contrat ferroviaire de son histoire pour la technologie GSM-R, qui permettra aux chemins de fer polonais de se doter de l'un des plus importants réseaux de télécommunications ferroviaires en Europe.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.