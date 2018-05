Nokia : Oddo confirme son opinion après le dossier ZTE

14/05/2018 | 10:13

Oddo confirme son conseil à l'achat sur la valeur et l'objectif de cours de 5,6 E. Le groupe a annoncé que ZTE ne devrait finalement pas faire faillite, mais restera fragilisé.



ZTE est le 2ème équipementier chinois derrière Huawei, avec 15 MdE de CA (contre 23 MdE de CA pour Nokia), en étant présent dans les Réseaux et les Terminaux.



'Au-delà de concessions dans cette guerre commerciale, nous estimons que le revirement de Trump sur le dossier ZTE peut s'expliquer par l'impact à court-terme et moyen-terme pour l'industrie américaine des semi-conducteurs : 1/ à court-terme, des sociétés comme Qualcomm auraient pâti de la baisse de commandes, 2/ à moyen-terme, la Chine réfléchissait à se doter de moyens de production en propre' explique Oddo.



'La gestion du cas ZTE est non-nulle pour Nokia, avec la capacité pour un tel équipementier occidental de récupérer des parts de marché (près de 4 points selon nous), et un scénario médian qui verrait le CA de Nokia boosté de 4% et +10% sur le Rop)' rajoute le bureau d'analyses.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.