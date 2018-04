BOURSE: Wall Street attendue en hausse

NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--La Bourse de New York pourrait débuter en hausse mardi alors que les investisseurs semblent apprécier les déclarations du président chinois Xi Jinping en faveur d'une économie mondiale plus ouverte. Vers 15h00, le contrat à terme sur l'indice Dow Jones Industrial Average (DJIA) gagnait 290 points, soit 0,1,2%, à 24.302 points, et celui sur le S&P 500 avançait de 29 points, soit 1,1% à 2.665 points. Le contrat à terme sur le Nasdaq 100 gagnait 87 points, soit 1,3%, à 6.584 points. Le contrat sur le brut léger WTI gagnait 1,9%, à 64,62 dollars le baril. Sur le marché des changes, l'euro s'échangeait en hausse de 0,2% face au billet vert, à 1,235 dollar.

La Bourse de New York avait clôturé sur un rebond lundi, sur fond d'apaisement apparent des tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine. Le Dow Jones Industrial Average avait gagné 0,2%, à 23.979,5 points, l'indice élargi S&P 500 s'était adjugé 0,3%, à 2.613,2 points et le Nasdaq Composite avait pris 0,5%, à 6.950,3 points.

La progression des indices mardi pourrait être alimentée par les déclarations du président chinois Xi JinPing, qui a annoncé lors du Boao Forum que Pékin prévoyait d'ouvrir davantage ses marchés, notamment dans la finance et le secteur manufacturier, aux entreprises étrangères. Il a également évoqué une baisse des droits de douane sur les importations de véhicules automobiles. Si la plupart de ces mesures avaient déjà été évoquées par le passé, les investisseurs ont visiblement apprécié que le chef de l'Etat chinois ne s'engage pas dans une nouvelle escalade face à Washington au sujet de leur différend commercial. Xi JinPing a notamment estimé que les "mentalités de guerre froide et de jeux à sommes nulles" n'avaient plus leur place "dans un monde aspirant à la paix et au développement".

"Alors que la Chine pourrait se lancer dans une nouvelle surenchère pour répondre aux nouveaux droits de douane américains sur 100 milliards de dollars de ses produits, Xi a montré de bonnes intentions dans son discours. Nous nous accrochons toujours fermement à notre conviction qu'une guerre commerciale sera évitée", a indiqué Jasper Lawler, responsable de la recherche chez LGC, dans une note à ses clients.

Des déclarations optimistes de Donald Trump pourraient également fournir un soutien supplémentaire aux actions, souligne Chris Beauchamp, analyste en chef du courtier IG. Le stratégiste recommande cependant la prudence, avant le coup d'envoi de la saison des résultats trimestriels qui aura lieu en fin de semaine.

VALEURS DU JOUR

-- Verifone Systems s'envole de 53% à 22,84 dollars en préouverture après que le spécialiste des services de paiement a accepté d'être racheté par un consortium d'investisseurs emmené par Francisco Partners pour 3,4 milliards de dollars, soit 23,04 dollars par action. -- Teneco gagne 2,9% après que le groupe a annoncé qu'il prévoyait de racheter l'équipementier automobile Federal-Mogul auprès du fonds Ican Enterprises pour près de 5,4 milliards de dollars. -- Facebook avance de 1% avant l'audition de son PDG Mark Zuckerberg devant le Congrès (à partir de 20h15, heures de Paris) à la suite du scandale provoqué par le siphonnage des données du réseau social par la société Cambridge Analytica.

EVENEMENTS A VENIR

Les investisseurs surveilleront à 16h00 (heure de Paris) la publication des stocks des grossistes en février aux Etats-Unis.

-Sara Sjolin, MarketWatch (Version française Jérôme Batteau) ed: CLE

