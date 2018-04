Nordson : La nouvelle valve à pointeau xQR41V de Nordson EFD représente la nouvelle génération de technologie de dosage de fluide

60% plus petite, la valve à pointeau modulaire est facile à nettoyer et à entretenir en moins de deux minutes, réduisant ainsi les temps d'arrêt tout en augmentant la productivité

Nordson EFD, une société de Nordson (NASDAQ: NDSN), premier fabricant mondial de systèmes de dosage de fluides de précision présente la valve à pointeau xQR41V. Cette valve se distingue par sa taille 60% plus petite que les valves standard, un design modulaire et interchangeable permettant une plus grande personnalisation et un meilleur contrôle des process. Elle est dotée d’une bague Quick Release (QR), dont le brevet est déposé, qui facilite le démontage et le remplacement des pièces en contact avec le fluide en quelques secondes. La nouvelle valve élargit les possibilités de fabrication pour de nombreuses applications et industries, en particulier celles qui sont en lien avec l'électronique, l'automobile, le médical et l'industrie en général.

Utilisez la nouvelle valve à pointeau xQR41V de Nordson EFD pour déposer des quantités précises et répétables de colles UV dans les process d’assemblage de dispositifs médicaux. (Photo : Business Wire).

Grâce à un profil compact de 64 mm de longueur x 23,7 mm de diamètre, les opérateurs peuvent monter plusieurs valves à pointeau xQR41V plus près les unes des autres pour obtenir un rendement optimal par lot. Idéale pour les process d'assemblage automatisés, la petite taille de la valve lui permet d’être utilisée dans des espaces plus restreints et sous des angles plus complexes. Le passage du fluide dans la valve étant également réduit, cela entraîne moins de volume résiduel, diminuant ainsi le gaspillage de fluide.

Le design de la xQR41V s’adapte à toutes les aiguilles de dépose Nordson EFD, comprenant les aiguilles métalliques et coniques SmoothFlow™. Sa modularité permet une configuration avec une commande de valve BackPack™ ou un bloc de montage et des raccords d’arrivée produit à 90° ou droits afin que les opérateurs puissent régler la valve en fonction des exigences de différentes applications. La commande BackPack permet des cadences élevées dépassant les 60 à 80 Hz. Les pièces modulaires sont disponibles préinstallées sur les nouvelles valves ou elles peuvent être commandées séparément pour équiper des valves existantes.

"Nous avons beaucoup réfléchi à la conception de la valve à pointeau xQR41V", a indiqué Claude Bergeron, responsable de la gamme Valves chez Nordson EFD. "Elle a été conçue pour offrir une précision et une répétabilité exceptionnelles qui font la réputation des valves de dosage Nordson EFD, ainsi qu’une polyvalence d'utilisation dans une large gamme de viscosités de fluides et d’applications."

Grâce à sa taille réduite de 60%, associée à une bague QR, qui réduit les temps d'arrêt pour une maintenance en moins de deux minutes, la xQR41V est la nouvelle génération de technologie de dosage de précision.

À propos de Nordson EFD

Nordson EFD conçoit et fabrique des systèmes de dosage de fluides de précision pour les process d’assemblage manuels et les lignes d’assemblage automatisées. En permettant aux fabricants de déposer la même quantité d’adhésif, de lubrifiant ou d’autre fluide d’assemblage de manière constante, les systèmes de dosage Nordson EFD aident les entreprises de secteurs très divers à augmenter leur rendement, améliorer la qualité et réduire leurs coûts de production. Parmi les autres capacités de gestion de fluides figurent les seringues et les cartouches haut de gamme pour le conditionnement de produits mono et bi-composants, ainsi qu’une vaste gamme de raccords, coupleurs et connecteurs pour le contrôle du débit des fluides dans les environnements médicaux, biopharmaceutiques et industriels. La société est également l’un des principaux formulateurs de pâtes à souder spéciales pour les applications de dispensing et de sérigraphie dans le secteur de l’électronique.

À propos de Nordson Corporation

Nordson conçoit, fabrique et commercialise des produits et des systèmes différenciés pour la dépose et le traitement d'adhésifs, de revêtements, de polymères, de produits d’étanchéité et de biomatériaux ; et pour la gestion des fluides, l'essai et l'inspection, le traitement des surfaces et le séchage sous UV. Ces produits s’appuient sur une expertise approfondie en matière d’applications ainsi que sur un réseau international de vente et d’assistance. Nous servons une large gamme de marchés finaux de biens de consommation non durables, de biens de consommation durables et de technologie, comprenant l’emballage, les non-tissés, l’électronique, le médical, les appareils ménagers, l’énergie, les transports, le bâtiment et la construction, ainsi que l’assemblage et la finition de produits en général. Fondée en 1954, la société a établi son siège à Westlake, dans l’état de l’Ohio, aux États-Unis. Elle exerce ses activités et dispose de bureaux d’assistance dans plus de 30 pays. Visitez Nordson sur le Web aux adresses suivantes: www.nordson.com, twitter.com/Nordson_Corp ou www.facebook.com/nordson.

