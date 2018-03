Nordson : Le nouveau système de jetting pour pâte à souder de Nordson EFD assure une dépose rapide, répétable et sans contact

Conçue pour déposer la pâte à souder SolderPlus de Nordson EFD, la valve de jetting permet d'obtenir un dosage précis et répétable à des cadences élevées, pour une productivité accrue dans les processus d'assemblage de composants électroniques.

Nordson EFD, une société Nordson (NASDAQ: NDSN), premier fabricant mondial de systèmes de dosage de fluides de précision, présente le nouveau système de valve de jetting pour pâte à souder : Liquidyn® P-Jet SolderPlus® . Ce système sans contact est spécialement conçu pour le jetting de la pâte pour dispensing SolderPlus de Nordson EFD avec une précision et une répétabilité élevée.

The Liquidyn P-Jet SolderPlus jetting system from Nordson EFD includes a jet valve and pre-qualified jetting solder paste formulations. (Photo: Business Wire)

Le système de jetting élimine la nécessité de déplacement sur l'axe Z. Cela permet d'obtenir des cadences de production nettement plus élevées en comparaison avec une dépose avec contact. Il facilite également la dépose uniforme de pâte à souder sur des surfaces ou des pièces irrégulières, avec des tolérances variables. En outre, la conception modulaire de la valve P-Jet SolderPlus simplifie l'entretien et la maintenance.

Idéale pour la dépose de formulations spéciales de pâte à souder Nordson EFD, certifiées ISO, avec une grande variété d'alliages avec et sans plomb, la valve de jetting permet des déposes ne dépassant pas les 700 µm de diamètre avec des fréquences allant jusqu'à 25 Hz. Les formulations de jetting SolderPlus pré-qualifiées permettent d'économiser du temps et d'optimiser la mise en œuvre. Les spécialistes en pâte à souder de Nordson EFD vous aideront à choisir la formulation de pâte à souder répondant le mieux à votre application.

"Notre valve de jetting P-Jet SolderPlus est conçue pour fonctionner en tant que système complet avec notre propre pâte pour dispensing pré-qualifiée", explique Julian Greiner, responsable international de la gamme des valves de jetting, chez Nordson EFD. "Cette solution révolutionne le secteur en termes de capacité à « jetter » de la pâte à souder, de manière homogène, fiable et très précise, même sur des substrats difficiles d'accès, irréguliers ou fragiles. Les fabricants disposeront d'un procédé de dépose de pâte à souder plus rapide et mieux contrôlé, avec un système complet réduisant considérablement la durée de mise en place."

La valve P-Jet SolderPlus pneumatique garantit un faible coût de propriété. Même les processus les plus exigeants sont faciles à mettre en œuvre avec cette solution de jetting innovante, signée Nordson EFD.

Pour de plus amples renseignements, retrouvez Nordson EFD sur nordsonefd.com/P-JetSolderPlus, facebook.com/NordsonEFD, et linkedin.com/company/nordson-efd, contactez-nous à l'adresse info@nordsonefd.com, ou par téléphone au +1 401 431 7000 ou au 800 556 3484.

À propos de Nordson EFD

Nordson EFD conçoit et fabrique des systèmes de dosage de fluides de précision pour les process d’assemblage manuels et les lignes d’assemblage automatisées. En permettant aux fabricants de déposer la même quantité d’adhésif, de lubrifiant ou d’autre fluide d’assemblage de manière constante, les systèmes de dosage Nordson EFD aident les entreprises de secteurs très divers à augmenter leur rendement, améliorer la qualité et réduire leurs coûts de production. Parmi les autres capacités de gestion de fluides figurent les seringues et les cartouches haut de gamme pour le conditionnement de produits mono et bi-composants, ainsi qu’une vaste gamme de raccords, coupleurs et connecteurs pour le contrôle du débit des fluides dans les environnements médicaux, biopharmaceutiques et industriels. La société est également l’un des principaux formulateurs de pâtes à souder spéciales pour les applications de dispensing et de sérigraphie dans le secteur de l’électronique.

À propos de Nordson Corporation

Nordson conçoit, fabrique et commercialise des produits et des systèmes différenciés pour la dépose et le traitement d'adhésifs, de revêtements, de polymères, de produits d’étanchéité et de biomatériaux ; et pour la gestion des fluides, l'essai et l'inspection, le traitement des surfaces et le séchage sous UV. Ces produits s’appuient sur une expertise approfondie en matière d’applications ainsi que sur un réseau international de vente et d’assistance. Nous servons une large gamme de marchés finaux de biens de consommation non durables, de biens de consommation durables et de technologie, comprenant l’emballage, les non-tissés, l’électronique, le médical, les appareils ménagers, l’énergie, les transports, le bâtiment et la construction, ainsi que l’assemblage et la finition de produits en général. Fondée en 1954, la société a établi son siège à Westlake, dans l’état de l’Ohio, aux États-Unis. Elle exerce ses activités et dispose de bureaux d’assistance dans plus de 30 pays. Visitez Nordson sur le Web aux adresses suivantes: www.nordson.com, twitter.com/Nordson_Corp ou www.facebook.com/nordson.

