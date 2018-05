NORDSTROM : les perspectives de ventes annuelles pourraient décevoir

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Nordstrom a relevé la borne basse de sa fourchette de prévision de bénéfice par action ajusté, désormais de 3,35 à 3,55 dollars. Sa précédente cible était 3,30/3,55 dollars. Ses ventes 2018 sont toujours attendues entre 15,2 et 15,4 milliards de dollars. FactSet prévoit 3,43 dollars par titre et 15,7 milliards de dollars.Au premier trimestre, Nordstrom a vu son bénéfice net bondir de 38% pour atteindre 87 millions de dollars, soit 51 cents par action. Ses ventes ont augmenté de 5,8% à 3,56 milliards de dollars. En données comparables, elles ont progressé de 0,6%. Le consensus Zacks était de 42 cents par action et 3,47 milliards de ventes.