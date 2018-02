Nordstrom : Exclusif-Nordstrom-La famille veut retirer l'enseigne de la Bourse

(Actualisé avec des précisions)

23 février (Reuters) - La famille fondatrice de Nordstrom met la dernière main à une offre visant à retirer de la Bourse la chaîne de grands magasins, ont déclaré vendredi des sources proches du dossier.

Nordstrom publiera ses comptes du quatrième trimestre 2017 le 1er mars. L'action a gagné près de 30% depuis Thanksgiving, les investisseurs anticipant de solides bénéfices.

Les fondateurs, qui ont 31,2% du capital de l'enseigne, ont rencontré des banques d'investissement la semaine dernière et espèrent formaliser leur offre dès le mois prochain, une fois le financement fourni, ont ajouté les sources, qui n'ont pu préciser les modalités de la proposition.

Nordstrom, dont le conseil d'administration a formé un comité spécial chargé d'examiner toute offre provenant de la famille fondatrice, n'a pas réagi aux sollicitations de commentaires.

La famille Nordstrom, qui fait équipe avec le fonds Leonard Green & Partners, avait renoncé à retirer l'affaire de la cote en octobre en raison des difficultés à monter un financement avant la période des fêtes de fin d'année.

L'action Nordstrom a gagné 6,54% à Wall Street.

Le concurrent Hudson's Bay, propriétaire des enseignes Saks Fifth Avenue et Lord Taylor, a également réfléchi à se retirer de la Bourse l'an passé mais la chose n'est pas allée plus loin. (Greg Roumeliotis et Harry Brumpton Wilfrid Exbrayat pour le service français)

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv HUDSON'S BAY CO -1.89% 9.84 -12.77%